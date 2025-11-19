Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר (USD)

קבל Nasdaq xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה QQQX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Nasdaq xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Nasdaq xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Nasdaq xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 595.05 בשנת 2025. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Nasdaq xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 624.8025 בשנת 2026. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של QQQX הוא $ 656.0426 עם 10.25% שיעור צמיחה. Nasdaq xStock (QQQX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של QQQX הוא $ 688.8447 עם 15.76% שיעור צמיחה. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של QQQX הוא $ 723.2869 עם 21.55% שיעור צמיחה. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QQQX הוא $ 759.4513 עם 27.63% שיעור צמיחה. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Nasdaq xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,237.0662. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Nasdaq xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,015.0505. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 595.05 0.00%

2026 $ 624.8025 5.00%

2027 $ 656.0426 10.25%

2028 $ 688.8447 15.76%

2029 $ 723.2869 21.55%

2030 $ 759.4513 27.63%

2031 $ 797.4239 34.01%

2032 $ 837.2951 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 879.1598 47.75%

2034 $ 923.1178 55.13%

2035 $ 969.2737 62.89%

2036 $ 1,017.7374 71.03%

2037 $ 1,068.6243 79.59%

2038 $ 1,122.0555 88.56%

2039 $ 1,178.1582 97.99%

2040 $ 1,237.0662 107.89% הצג עוד לטווח קצר Nasdaq xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 595.05 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 595.1315 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 595.6205 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 597.4954 0.41% Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורQQQXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $595.05 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורQQQX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $595.1315 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורQQQX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $595.6205 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Nasdaq xStock (QQQX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורQQQX הוא $597.4954 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Nasdaq xStock
שווי שוק $ 9.98M
אספקת מחזור 16.73K
יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, QQQX יש כמות במעגל של 16.73K ושווי שוק כולל של $ 9.98M.

Nasdaq xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNasdaq xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNasdaq xStock הוא 595.05USD. היצע במחזור של Nasdaq xStock(QQQX) הוא 16.73K QQQX , מה שמעניק לו שווי שוק של $9,978,966 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -2.35% $ -14.3798 $ 609.52 $ 591.89

7 ימים -3.89% $ -23.1877 $ 628.0873 $ 593.3393

30 ימים -1.72% $ -10.2505 $ 628.0873 $ 593.3393 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Nasdaq xStock הראה תנועת מחירים של $-14.3798 , המשקפת -2.35% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Nasdaq xStock נסחר בשיא של $628.0873 ושפל של $593.3393 . נרשם שינוי במחיר של -3.89% . מגמה אחרונה זו מציגה אתQQQX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Nasdaq xStock חווה -1.72% שינוי, המשקף בערך $-10.2505 לערכו. זה מצביע על כך ש QQQX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Nasdaq xStock (QQQX) מודול חיזוי מחיר עובד? Nasdaq xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של QQQXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNasdaq xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של QQQX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Nasdaq xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלQQQX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלQQQX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Nasdaq xStock.

מדוע QQQX חיזוי מחירים חשוב?

QQQX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

