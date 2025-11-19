Mine Blue (MB) תחזית מחיר (USD)

קבל Mine Blue תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MB יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mine Blue % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mine Blue תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mine Blue ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.043718 בשנת 2025. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mine Blue ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045903 בשנת 2026. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MB הוא $ 0.048199 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mine Blue (MB) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MB הוא $ 0.050609 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MB הוא $ 0.053139 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MB הוא $ 0.055796 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mine Blue עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.090886. Mine Blue (MB) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mine Blue עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.148044. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.043718 0.00%

2026 $ 0.045903 5.00%

2027 $ 0.048199 10.25%

2028 $ 0.050609 15.76%

2029 $ 0.053139 21.55%

2030 $ 0.055796 27.63%

2031 $ 0.058586 34.01%

2032 $ 0.061515 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.064591 47.75%

2034 $ 0.067820 55.13%

2035 $ 0.071212 62.89%

2036 $ 0.074772 71.03%

2037 $ 0.078511 79.59%

2038 $ 0.082436 88.56%

2039 $ 0.086558 97.99%

2040 $ 0.090886 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mine Blue תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.043718 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.043724 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.043759 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.043897 0.41% Mine Blue (MB) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMBב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.043718 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mine Blue (MB) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMB , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.043724 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mine Blue (MB) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMB , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.043759 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mine Blue (MB) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMB הוא $0.043897 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mine Blue מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 62.96M$ 62.96M $ 62.96M אספקת מחזור 1.44B 1.44B 1.44B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MB העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MB יש כמות במעגל של 1.44B ושווי שוק כולל של $ 62.96M. צפה MB במחיר חי

Mine Blue מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMine Blueדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMine Blue הוא 0.043718USD. היצע במחזור של Mine Blue(MB) הוא 1.44B MB , מה שמעניק לו שווי שוק של $62,964,733 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -3.62% $ -0.001643 $ 0.049944 $ 0.043694

7 ימים 38.97% $ 0.017038 $ 0.059971 $ 0.029988

30 ימים 27.77% $ 0.012139 $ 0.059971 $ 0.029988 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mine Blue הראה תנועת מחירים של $-0.001643 , המשקפת -3.62% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mine Blue נסחר בשיא של $0.059971 ושפל של $0.029988 . נרשם שינוי במחיר של 38.97% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMB הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mine Blue חווה 27.77% שינוי, המשקף בערך $0.012139 לערכו. זה מצביע על כך ש MB עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Mine Blue (MB) מודול חיזוי מחיר עובד? Mine Blue מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MBעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMine Blue לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MB , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mine Blue. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMB . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMB כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mine Blue.

מדוע MB חיזוי מחירים חשוב?

MB תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

