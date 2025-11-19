Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר (USD)

קבל Metavault Trade תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MVX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Metavault Trade % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Metavault Trade תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Metavault Trade ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.038854 בשנת 2025. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Metavault Trade ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.040796 בשנת 2026. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MVX הוא $ 0.042836 עם 10.25% שיעור צמיחה. Metavault Trade (MVX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MVX הוא $ 0.044978 עם 15.76% שיעור צמיחה. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MVX הוא $ 0.047227 עם 21.55% שיעור צמיחה. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MVX הוא $ 0.049588 עם 27.63% שיעור צמיחה. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Metavault Trade עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.080774. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Metavault Trade עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.131573. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.038854 0.00%

2026 $ 0.040796 5.00%

2027 $ 0.042836 10.25%

2028 $ 0.044978 15.76%

2029 $ 0.047227 21.55%

2030 $ 0.049588 27.63%

2031 $ 0.052068 34.01%

2032 $ 0.054671 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.057405 47.75%

2034 $ 0.060275 55.13%

2035 $ 0.063289 62.89%

2036 $ 0.066453 71.03%

2037 $ 0.069776 79.59%

2038 $ 0.073265 88.56%

2039 $ 0.076928 97.99%

2040 $ 0.080774 107.89% הצג עוד לטווח קצר Metavault Trade תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.038854 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.038859 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.038891 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.039013 0.41% Metavault Trade (MVX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMVXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.038854 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Metavault Trade (MVX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMVX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.038859 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Metavault Trade (MVX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMVX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.038891 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Metavault Trade (MVX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMVX הוא $0.039013 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Metavault Trade
מחיר נוכחי ----
שינוי מחיר (24 שעות) --
שווי שוק $ 97.63K
אספקת מחזור 2.51M
נפח (24 שעות) ----
המחיר MVX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MVX יש כמות במעגל של 2.51M ושווי שוק כולל של $ 97.63K.

Metavault Trade מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMetavault Tradeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMetavault Trade הוא 0.038854USD. היצע במחזור של Metavault Trade(MVX) הוא 2.51M MVX , מה שמעניק לו שווי שוק של $97,625 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.12% $ 0.001535 $ 0.039573 $ 0.036461

7 ימים -12.14% $ -0.004717 $ 0.046236 $ 0.035673

30 ימים -16.18% $ -0.006290 $ 0.046236 $ 0.035673 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Metavault Trade הראה תנועת מחירים של $0.001535 , המשקפת 4.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Metavault Trade נסחר בשיא של $0.046236 ושפל של $0.035673 . נרשם שינוי במחיר של -12.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMVX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Metavault Trade חווה -16.18% שינוי, המשקף בערך $-0.006290 לערכו. זה מצביע על כך ש MVX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Metavault Trade (MVX) מודול חיזוי מחיר עובד? Metavault Trade מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MVXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMetavault Trade לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MVX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Metavault Trade. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMVX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMVX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Metavault Trade.

מדוע MVX חיזוי מחירים חשוב?

MVX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

