קבל Meso Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MESO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Meso Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Meso Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Meso Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003783 בשנת 2025. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Meso Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003972 בשנת 2026. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MESO הוא $ 0.004170 עם 10.25% שיעור צמיחה. Meso Finance (MESO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MESO הוא $ 0.004379 עם 15.76% שיעור צמיחה. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MESO הוא $ 0.004598 עם 21.55% שיעור צמיחה. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MESO הוא $ 0.004828 עם 27.63% שיעור צמיחה. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Meso Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007864. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Meso Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012810. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003783 0.00%

2026 $ 0.003972 5.00%

2027 $ 0.004170 10.25%

2028 $ 0.004379 15.76%

2029 $ 0.004598 21.55%

2030 $ 0.004828 27.63%

2031 $ 0.005069 34.01%

2032 $ 0.005323 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005589 47.75%

2034 $ 0.005868 55.13%

2035 $ 0.006162 62.89%

2036 $ 0.006470 71.03%

2037 $ 0.006793 79.59%

2038 $ 0.007133 88.56%

2039 $ 0.007490 97.99%

2040 $ 0.007864 107.89% הצג עוד לטווח קצר Meso Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003783 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003783 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003786 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003798 0.41% Meso Finance (MESO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMESOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003783 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Meso Finance (MESO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMESO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003783 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Meso Finance (MESO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMESO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003786 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Meso Finance (MESO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMESO הוא $0.003798 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Meso Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 143.24K$ 143.24K $ 143.24K אספקת מחזור 37.86M 37.86M 37.86M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MESO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MESO יש כמות במעגל של 37.86M ושווי שוק כולל של $ 143.24K. צפה MESO במחיר חי

Meso Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMeso Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMeso Finance הוא 0.003783USD. היצע במחזור של Meso Finance(MESO) הוא 37.86M MESO , מה שמעניק לו שווי שוק של $143,239 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -7.58% $ -0.000286 $ 0.004126 $ 0.003654

30 ימים -8.75% $ -0.000331 $ 0.004126 $ 0.003654 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Meso Finance הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Meso Finance נסחר בשיא של $0.004126 ושפל של $0.003654 . נרשם שינוי במחיר של -7.58% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMESO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Meso Finance חווה -8.75% שינוי, המשקף בערך $-0.000331 לערכו. זה מצביע על כך ש MESO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Meso Finance (MESO) מודול חיזוי מחיר עובד? Meso Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MESOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMeso Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MESO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Meso Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMESO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMESO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Meso Finance.

מדוע MESO חיזוי מחירים חשוב?

MESO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MESO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MESO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MESO בחודש הבא? על פי Meso Finance (MESO) כלי תחזית המחירים, המחיר MESO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MESO בשנת 2026? המחיר של 1 Meso Finance (MESO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MESO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MESO בשנת 2027? Meso Finance (MESO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MESO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MESO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meso Finance (MESO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MESO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meso Finance (MESO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MESO בשנת 2030? המחיר של 1 Meso Finance (MESO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MESO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MESO תחזית המחיר בשנת 2040? Meso Finance (MESO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MESO עד שנת 2040. הירשם עכשיו