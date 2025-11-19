Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר (USD)

קבל Meme Alliance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MMA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Meme Alliance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Meme Alliance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Meme Alliance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001713 בשנת 2025. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Meme Alliance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001798 בשנת 2026. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MMA הוא $ 0.001888 עם 10.25% שיעור צמיחה. Meme Alliance (MMA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MMA הוא $ 0.001983 עם 15.76% שיעור צמיחה. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MMA הוא $ 0.002082 עם 21.55% שיעור צמיחה. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MMA הוא $ 0.002186 עם 27.63% שיעור צמיחה. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Meme Alliance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003561. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Meme Alliance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005800. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001713 0.00%

2026 $ 0.001798 5.00%

2027 $ 0.001888 10.25%

2028 $ 0.001983 15.76%

2029 $ 0.002082 21.55%

2030 $ 0.002186 27.63%

2031 $ 0.002295 34.01%

2032 $ 0.002410 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002530 47.75%

2034 $ 0.002657 55.13%

2035 $ 0.002790 62.89%

2036 $ 0.002929 71.03%

2037 $ 0.003076 79.59%

2038 $ 0.003230 88.56%

2039 $ 0.003391 97.99%

2040 $ 0.003561 107.89% הצג עוד לטווח קצר Meme Alliance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001713 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001713 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001714 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001720 0.41% Meme Alliance (MMA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMMAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001713 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Meme Alliance (MMA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMMA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001713 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Meme Alliance (MMA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMMA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001714 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Meme Alliance (MMA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMMA הוא $0.001720 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Meme Alliance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 146.32K$ 146.32K $ 146.32K אספקת מחזור 85.44M 85.44M 85.44M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MMA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MMA יש כמות במעגל של 85.44M ושווי שוק כולל של $ 146.32K. צפה MMA במחיר חי

Meme Alliance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMeme Allianceדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMeme Alliance הוא 0.001713USD. היצע במחזור של Meme Alliance(MMA) הוא 85.44M MMA , מה שמעניק לו שווי שוק של $146,322 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 14.38% $ 0.000215 $ 0.001722 $ 0.001461

7 ימים -11.74% $ -0.000201 $ 0.002498 $ 0.001461

30 ימים -31.93% $ -0.000547 $ 0.002498 $ 0.001461 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Meme Alliance הראה תנועת מחירים של $0.000215 , המשקפת 14.38% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Meme Alliance נסחר בשיא של $0.002498 ושפל של $0.001461 . נרשם שינוי במחיר של -11.74% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMMA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Meme Alliance חווה -31.93% שינוי, המשקף בערך $-0.000547 לערכו. זה מצביע על כך ש MMA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Meme Alliance (MMA) מודול חיזוי מחיר עובד? Meme Alliance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MMAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMeme Alliance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MMA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Meme Alliance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMMA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMMA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Meme Alliance.

מדוע MMA חיזוי מחירים חשוב?

MMA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

