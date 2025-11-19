Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר (USD)

קבל Market Stalker תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה STLKR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Market Stalker % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Market Stalker תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Market Stalker ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001367 בשנת 2025. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Market Stalker ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001435 בשנת 2026. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של STLKR הוא $ 0.001507 עם 10.25% שיעור צמיחה. Market Stalker (STLKR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של STLKR הוא $ 0.001583 עם 15.76% שיעור צמיחה. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של STLKR הוא $ 0.001662 עם 21.55% שיעור צמיחה. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של STLKR הוא $ 0.001745 עם 27.63% שיעור צמיחה. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Market Stalker עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002842. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Market Stalker עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004630. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001367 0.00%

2026 $ 0.001435 5.00%

2027 $ 0.001507 10.25%

2028 $ 0.001583 15.76%

2029 $ 0.001662 21.55%

2030 $ 0.001745 27.63%

2031 $ 0.001832 34.01%

2032 $ 0.001924 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002020 47.75%

2034 $ 0.002121 55.13%

2035 $ 0.002227 62.89%

2036 $ 0.002338 71.03%

2037 $ 0.002455 79.59%

2038 $ 0.002578 88.56%

2039 $ 0.002707 97.99%

2040 $ 0.002842 107.89% הצג עוד לטווח קצר Market Stalker תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001367 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001367 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001368 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001373 0.41% Market Stalker (STLKR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSTLKRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001367 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Market Stalker (STLKR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSTLKR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001367 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Market Stalker (STLKR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSTLKR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001368 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Market Stalker (STLKR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSTLKR הוא $0.001373 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Market Stalker מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר STLKR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, STLKR יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 136.65K. צפה STLKR במחיר חי

Market Stalker מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMarket Stalkerדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMarket Stalker הוא 0.001367USD. היצע במחזור של Market Stalker(STLKR) הוא 100.00M STLKR , מה שמעניק לו שווי שוק של $136,645 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.33% $ 0 $ 0.001372 $ 0.001280

7 ימים -6.86% $ -0.000093 $ 0.002471 $ 0.001287

30 ימים -44.39% $ -0.000607 $ 0.002471 $ 0.001287 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Market Stalker הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 4.33% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Market Stalker נסחר בשיא של $0.002471 ושפל של $0.001287 . נרשם שינוי במחיר של -6.86% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSTLKR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Market Stalker חווה -44.39% שינוי, המשקף בערך $-0.000607 לערכו. זה מצביע על כך ש STLKR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Market Stalker (STLKR) מודול חיזוי מחיר עובד? Market Stalker מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של STLKRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMarket Stalker לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של STLKR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Market Stalker. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSTLKR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSTLKR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Market Stalker.

מדוע STLKR חיזוי מחירים חשוב?

STLKR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם STLKR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, STLKR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של STLKR בחודש הבא? על פי Market Stalker (STLKR) כלי תחזית המחירים, המחיר STLKR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 STLKR בשנת 2026? המחיר של 1 Market Stalker (STLKR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STLKR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של STLKR בשנת 2027? Market Stalker (STLKR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STLKR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של STLKR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Market Stalker (STLKR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של STLKR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Market Stalker (STLKR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 STLKR בשנת 2030? המחיר של 1 Market Stalker (STLKR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STLKR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי STLKR תחזית המחיר בשנת 2040? Market Stalker (STLKR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STLKR עד שנת 2040. הירשם עכשיו