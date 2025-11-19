Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר (USD)

קבל Liquid HYPE Yield תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LIQUIDHYPE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Liquid HYPE Yield % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Liquid HYPE Yield תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Liquid HYPE Yield ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 39.1 בשנת 2025. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Liquid HYPE Yield ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 41.055 בשנת 2026. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LIQUIDHYPE הוא $ 43.1077 עם 10.25% שיעור צמיחה. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LIQUIDHYPE הוא $ 45.2631 עם 15.76% שיעור צמיחה. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LIQUIDHYPE הוא $ 47.5262 עם 21.55% שיעור צמיחה. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIQUIDHYPE הוא $ 49.9026 עם 27.63% שיעור צמיחה. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Liquid HYPE Yield עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 81.2860. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Liquid HYPE Yield עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 132.4064. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 39.1 0.00%

2040 $ 81.2860 107.89% הצג עוד לטווח קצר Liquid HYPE Yield תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 39.1 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 39.1053 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 39.1374 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 39.2606 0.41% Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLIQUIDHYPEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $39.1 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLIQUIDHYPE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $39.1053 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLIQUIDHYPE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $39.1374 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLIQUIDHYPE הוא $39.2606 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Liquid HYPE Yield מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 21.25M$ 21.25M $ 21.25M אספקת מחזור 545.28K 545.28K 545.28K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LIQUIDHYPE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LIQUIDHYPE יש כמות במעגל של 545.28K ושווי שוק כולל של $ 21.25M. צפה LIQUIDHYPE במחיר חי

Liquid HYPE Yield מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLiquid HYPE Yieldדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLiquid HYPE Yield הוא 39.1USD. היצע במחזור של Liquid HYPE Yield(LIQUIDHYPE) הוא 545.28K LIQUIDHYPE , מה שמעניק לו שווי שוק של $21,248,797 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 3.50% $ 1.32 $ 41.39 $ 37.59

7 ימים -2.15% $ -0.841353 $ 41.1910 $ 36.4721

30 ימים 2.07% $ 0.808091 $ 41.1910 $ 36.4721 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Liquid HYPE Yield הראה תנועת מחירים של $1.32 , המשקפת 3.50% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Liquid HYPE Yield נסחר בשיא של $41.1910 ושפל של $36.4721 . נרשם שינוי במחיר של -2.15% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLIQUIDHYPE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Liquid HYPE Yield חווה 2.07% שינוי, המשקף בערך $0.808091 לערכו. זה מצביע על כך ש LIQUIDHYPE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) מודול חיזוי מחיר עובד? Liquid HYPE Yield מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIQUIDHYPEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLiquid HYPE Yield לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LIQUIDHYPE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Liquid HYPE Yield. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLIQUIDHYPE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLIQUIDHYPE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Liquid HYPE Yield.

מדוע LIQUIDHYPE חיזוי מחירים חשוב?

LIQUIDHYPE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

