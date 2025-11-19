Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר (USD)

קבל Lil Frog תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LILFROG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Lil Frog % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Lil Frog תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Lil Frog ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Lil Frog ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LILFROG הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Lil Frog (LILFROG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LILFROG הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LILFROG הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LILFROG הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Lil Frog עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Lil Frog עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Lil Frog תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Lil Frog (LILFROG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLILFROGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLILFROG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLILFROG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Lil Frog (LILFROG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLILFROG הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Lil Frog מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LILFROG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LILFROG יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 10.71K. צפה LILFROG במחיר חי

Lil Frog מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLil Frogדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLil Frog הוא 0USD. היצע במחזור של Lil Frog(LILFROG) הוא 1.00B LILFROG , מה שמעניק לו שווי שוק של $10,714.98 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 ימים 0.00% $ 0 $ -- $ -- ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Lil Frog הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Lil Frog נסחר בשיא של $-- ושפל של $-- . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLILFROG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Lil Frog חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש LILFROG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Lil Frog (LILFROG) מודול חיזוי מחיר עובד? Lil Frog מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LILFROGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLil Frog לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LILFROG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Lil Frog. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLILFROG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLILFROG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Lil Frog.

מדוע LILFROG חיזוי מחירים חשוב?

LILFROG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LILFROG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LILFROG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LILFROG בחודש הבא? על פי Lil Frog (LILFROG) כלי תחזית המחירים, המחיר LILFROG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LILFROG בשנת 2026? המחיר של 1 Lil Frog (LILFROG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LILFROG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LILFROG בשנת 2027? Lil Frog (LILFROG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LILFROG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LILFROG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lil Frog (LILFROG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LILFROG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lil Frog (LILFROG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LILFROG בשנת 2030? המחיר של 1 Lil Frog (LILFROG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LILFROG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LILFROG תחזית המחיר בשנת 2040? Lil Frog (LILFROG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LILFROG עד שנת 2040.