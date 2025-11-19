Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר (USD)

קבל Legend of Arcadia תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ARCA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Legend of Arcadia % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Legend of Arcadia תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Legend of Arcadia ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010127 בשנת 2025. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Legend of Arcadia ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010633 בשנת 2026. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ARCA הוא $ 0.011165 עם 10.25% שיעור צמיחה. Legend of Arcadia (ARCA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ARCA הוא $ 0.011723 עם 15.76% שיעור צמיחה. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ARCA הוא $ 0.012309 עם 21.55% שיעור צמיחה. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ARCA הוא $ 0.012925 עם 27.63% שיעור צמיחה. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Legend of Arcadia עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021053. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Legend of Arcadia עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.034294. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.010127 0.00%

2026 $ 0.010633 5.00%

2027 $ 0.011165 10.25%

2028 $ 0.011723 15.76%

2029 $ 0.012309 21.55%

2030 $ 0.012925 27.63%

2031 $ 0.013571 34.01%

2032 $ 0.014250 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.014962 47.75%

2034 $ 0.015710 55.13%

2035 $ 0.016496 62.89%

2036 $ 0.017321 71.03%

2037 $ 0.018187 79.59%

2038 $ 0.019096 88.56%

2039 $ 0.020051 97.99%

2040 $ 0.021053 107.89% הצג עוד לטווח קצר Legend of Arcadia תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.010127 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.010128 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.010136 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.010168 0.41% Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורARCAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.010127 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורARCA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.010128 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורARCA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.010136 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Legend of Arcadia (ARCA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורARCA הוא $0.010168 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Legend of Arcadia
מחיר נוכחי ----
שינוי מחיר (24 שעות) --
שווי שוק $ 3.04M
אספקת מחזור 300.79M
נפח (24 שעות) ----
המחיר ARCA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ARCA יש כמות במעגל של 300.79M ושווי שוק כולל של $ 3.04M. צפה ARCA במחיר חי

Legend of Arcadia מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLegend of Arcadiaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLegend of Arcadia הוא 0.010127USD. היצע במחזור של Legend of Arcadia(ARCA) הוא 300.79M ARCA , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,042,016 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.08% $ 0 $ 0.010199 $ 0.010107

7 ימים -2.14% $ -0.000217 $ 0.011681 $ 0.010112

30 ימים -13.62% $ -0.001379 $ 0.011681 $ 0.010112 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Legend of Arcadia הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.08% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Legend of Arcadia נסחר בשיא של $0.011681 ושפל של $0.010112 . נרשם שינוי במחיר של -2.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתARCA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Legend of Arcadia חווה -13.62% שינוי, המשקף בערך $-0.001379 לערכו. זה מצביע על כך ש ARCA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Legend of Arcadia (ARCA) מודול חיזוי מחיר עובד? Legend of Arcadia מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ARCAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLegend of Arcadia לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ARCA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Legend of Arcadia. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלARCA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלARCA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Legend of Arcadia.

מדוע ARCA חיזוי מחירים חשוב?

ARCA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ARCA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ARCA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ARCA בחודש הבא? על פי Legend of Arcadia (ARCA) כלי תחזית המחירים, המחיר ARCA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ARCA בשנת 2026? המחיר של 1 Legend of Arcadia (ARCA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ARCA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ARCA בשנת 2027? Legend of Arcadia (ARCA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ARCA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ARCA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Legend of Arcadia (ARCA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ARCA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Legend of Arcadia (ARCA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ARCA בשנת 2030? המחיר של 1 Legend of Arcadia (ARCA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ARCA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ARCA תחזית המחיר בשנת 2040? Legend of Arcadia (ARCA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ARCA עד שנת 2040.