League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר (USD)

קבל League of Kingdoms תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LOKA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות LOKA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של League of Kingdoms % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה League of Kingdoms תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, League of Kingdoms ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.067397 בשנת 2025. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, League of Kingdoms ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.070766 בשנת 2026. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LOKA הוא $ 0.074305 עם 10.25% שיעור צמיחה. League of Kingdoms (LOKA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LOKA הוא $ 0.078020 עם 15.76% שיעור צמיחה. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LOKA הוא $ 0.081921 עם 21.55% שיעור צמיחה. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LOKA הוא $ 0.086017 עם 27.63% שיעור צמיחה. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של League of Kingdoms עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.140113. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של League of Kingdoms עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.228230. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.067397 0.00%

2026 $ 0.070766 5.00%

2027 $ 0.074305 10.25%

2028 $ 0.078020 15.76%

2029 $ 0.081921 21.55%

2030 $ 0.086017 27.63%

2031 $ 0.090318 34.01%

2032 $ 0.094834 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.099576 47.75%

2034 $ 0.104554 55.13%

2035 $ 0.109782 62.89%

2036 $ 0.115271 71.03%

2037 $ 0.121035 79.59%

2038 $ 0.127087 88.56%

2039 $ 0.133441 97.99%

2040 $ 0.140113 107.89% הצג עוד לטווח קצר League of Kingdoms תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.067397 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.067406 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.067461 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.067673 0.41% League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLOKAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.067397 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLOKA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.067406 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLOKA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.067461 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. League of Kingdoms (LOKA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLOKA הוא $0.067673 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית League of Kingdoms מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M אספקת מחזור 42.12M 42.12M 42.12M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LOKA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LOKA יש כמות במעגל של 42.12M ושווי שוק כולל של $ 2.84M. צפה LOKA במחיר חי

League of Kingdoms מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLeague of Kingdomsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLeague of Kingdoms הוא 0.067397USD. היצע במחזור של League of Kingdoms(LOKA) הוא 42.12M LOKA , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,838,687 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -7.93% $ -0.005807 $ 0.0751 $ 0.063327

7 ימים -21.18% $ -0.014280 $ 0.123596 $ 0.063517

30 ימים -44.75% $ -0.030164 $ 0.123596 $ 0.063517 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,League of Kingdoms הראה תנועת מחירים של $-0.005807 , המשקפת -7.93% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,League of Kingdoms נסחר בשיא של $0.123596 ושפל של $0.063517 . נרשם שינוי במחיר של -21.18% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLOKA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,League of Kingdoms חווה -44.75% שינוי, המשקף בערך $-0.030164 לערכו. זה מצביע על כך ש LOKA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך League of Kingdoms (LOKA) מודול חיזוי מחיר עובד? League of Kingdoms מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LOKAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLeague of Kingdoms לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LOKA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של League of Kingdoms. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLOKA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLOKA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של League of Kingdoms.

מדוע LOKA חיזוי מחירים חשוב?

LOKA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LOKA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LOKA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LOKA בחודש הבא? על פי League of Kingdoms (LOKA) כלי תחזית המחירים, המחיר LOKA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LOKA בשנת 2026? המחיר של 1 League of Kingdoms (LOKA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LOKA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LOKA בשנת 2027? League of Kingdoms (LOKA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOKA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LOKA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, League of Kingdoms (LOKA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LOKA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, League of Kingdoms (LOKA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LOKA בשנת 2030? המחיר של 1 League of Kingdoms (LOKA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LOKA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LOKA תחזית המחיר בשנת 2040? League of Kingdoms (LOKA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOKA עד שנת 2040. הירשם עכשיו