קבל Lazer Eyez תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LZR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Lazer Eyez % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Lazer Eyez תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Lazer Eyez ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Lazer Eyez ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LZR הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Lazer Eyez (LZR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LZR הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LZR הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LZR הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Lazer Eyez עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Lazer Eyez עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Lazer Eyez תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Lazer Eyez (LZR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLZRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLZR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLZR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Lazer Eyez (LZR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLZR הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Lazer Eyez מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K אספקת מחזור 999.37M 999.37M 999.37M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LZR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LZR יש כמות במעגל של 999.37M ושווי שוק כולל של $ 9.10K. צפה LZR במחיר חי

Lazer Eyez מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLazer Eyezדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLazer Eyez הוא 0USD. היצע במחזור של Lazer Eyez(LZR) הוא 999.37M LZR , מה שמעניק לו שווי שוק של $9,097.88 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.50% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -26.84% $ 0 $ 0.000015 $ 0.000008

30 ימים -42.18% $ 0 $ 0.000015 $ 0.000008 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Lazer Eyez הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 8.50% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Lazer Eyez נסחר בשיא של $0.000015 ושפל של $0.000008 . נרשם שינוי במחיר של -26.84% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLZR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Lazer Eyez חווה -42.18% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש LZR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Lazer Eyez (LZR) מודול חיזוי מחיר עובד? Lazer Eyez מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LZRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLazer Eyez לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LZR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Lazer Eyez. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLZR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLZR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Lazer Eyez.

מדוע LZR חיזוי מחירים חשוב?

LZR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LZR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LZR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LZR בחודש הבא? על פי Lazer Eyez (LZR) כלי תחזית המחירים, המחיר LZR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LZR בשנת 2026? המחיר של 1 Lazer Eyez (LZR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LZR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LZR בשנת 2027? Lazer Eyez (LZR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LZR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LZR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lazer Eyez (LZR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LZR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lazer Eyez (LZR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LZR בשנת 2030? המחיר של 1 Lazer Eyez (LZR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LZR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LZR תחזית המחיר בשנת 2040? Lazer Eyez (LZR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LZR עד שנת 2040.