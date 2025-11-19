Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר (USD)

קבל Kinetiq Staked HYPE תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KHYPE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Kinetiq Staked HYPE % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Kinetiq Staked HYPE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Kinetiq Staked HYPE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 39.18 בשנת 2025. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Kinetiq Staked HYPE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 41.139 בשנת 2026. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KHYPE הוא $ 43.1959 עם 10.25% שיעור צמיחה. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KHYPE הוא $ 45.3557 עם 15.76% שיעור צמיחה. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KHYPE הוא $ 47.6235 עם 21.55% שיעור צמיחה. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KHYPE הוא $ 50.0047 עם 27.63% שיעור צמיחה. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Kinetiq Staked HYPE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 81.4524. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Kinetiq Staked HYPE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 132.6773. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 39.18 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 39.3410 0.41% Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKHYPEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $39.18 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKHYPE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $39.1853 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKHYPE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $39.2175 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKHYPE הוא $39.3410 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kinetiq Staked HYPE מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B אספקת מחזור 32.74M 32.74M 32.74M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר KHYPE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, KHYPE יש כמות במעגל של 32.74M ושווי שוק כולל של $ 1.28B. צפה KHYPE במחיר חי

Kinetiq Staked HYPE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKinetiq Staked HYPEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKinetiq Staked HYPE הוא 39.18USD. היצע במחזור של Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) הוא 32.74M KHYPE , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,278,859,878 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.83% $ 1.078 $ 41.5 $ 37.66

7 ימים -1.85% $ -0.725539 $ 41.4614 $ 36.5956

30 ימים 2.48% $ 0.972463 $ 41.4614 $ 36.5956 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Kinetiq Staked HYPE הראה תנועת מחירים של $1.078 , המשקפת 2.83% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Kinetiq Staked HYPE נסחר בשיא של $41.4614 ושפל של $36.5956 . נרשם שינוי במחיר של -1.85% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKHYPE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Kinetiq Staked HYPE חווה 2.48% שינוי, המשקף בערך $0.972463 לערכו. זה מצביע על כך ש KHYPE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) מודול חיזוי מחיר עובד? Kinetiq Staked HYPE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KHYPEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKinetiq Staked HYPE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KHYPE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kinetiq Staked HYPE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKHYPE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKHYPE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kinetiq Staked HYPE.

מדוע KHYPE חיזוי מחירים חשוב?

KHYPE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

