קבל jAsset jUSD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה JUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של jAsset jUSD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה jAsset jUSD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, jAsset jUSD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.978168 בשנת 2025. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, jAsset jUSD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0270 בשנת 2026. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של JUSD הוא $ 1.0784 עם 10.25% שיעור צמיחה. jAsset jUSD (JUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של JUSD הוא $ 1.1323 עם 15.76% שיעור צמיחה. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של JUSD הוא $ 1.1889 עם 21.55% שיעור צמיחה. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של JUSD הוא $ 1.2484 עם 27.63% שיעור צמיחה. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של jAsset jUSD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0335. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של jAsset jUSD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3124. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.978168 0.00%

2026 $ 1.0270 5.00%

2027 $ 1.0784 10.25%

2028 $ 1.1323 15.76%

2029 $ 1.1889 21.55%

2030 $ 1.2484 27.63%

2031 $ 1.3108 34.01%

2032 $ 1.3763 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4451 47.75%

2034 $ 1.5174 55.13%

2035 $ 1.5933 62.89%

2036 $ 1.6729 71.03%

2037 $ 1.7566 79.59%

2038 $ 1.8444 88.56%

2039 $ 1.9367 97.99%

2040 $ 2.0335 107.89% הצג עוד לטווח קצר jAsset jUSD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.978168 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.978301 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.979105 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.982187 0.41% jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורJUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.978168 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורJUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.978301 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורJUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.979105 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. jAsset jUSD (JUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורJUSD הוא $0.982187 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית jAsset jUSD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 641.20K$ 641.20K $ 641.20K אספקת מחזור 651.78K 651.78K 651.78K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר JUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, JUSD יש כמות במעגל של 651.78K ושווי שוק כולל של $ 641.20K. צפה JUSD במחיר חי

jAsset jUSD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בjAsset jUSDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלjAsset jUSD הוא 0.978168USD. היצע במחזור של jAsset jUSD(JUSD) הוא 651.78K JUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $641,195 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.15% $ 0.001418 $ 0.995278 $ 0.967588

7 ימים 4.11% $ 0.040238 $ 1.0130 $ 0.925116

30 ימים 0.28% $ 0.002752 $ 1.0130 $ 0.925116 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,jAsset jUSD הראה תנועת מחירים של $0.001418 , המשקפת 0.15% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,jAsset jUSD נסחר בשיא של $1.0130 ושפל של $0.925116 . נרשם שינוי במחיר של 4.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתJUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,jAsset jUSD חווה 0.28% שינוי, המשקף בערך $0.002752 לערכו. זה מצביע על כך ש JUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך jAsset jUSD (JUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? jAsset jUSD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של JUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךjAsset jUSD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של JUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של jAsset jUSD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלJUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלJUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של jAsset jUSD.

מדוע JUSD חיזוי מחירים חשוב?

JUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם JUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, JUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של JUSD בחודש הבא? על פי jAsset jUSD (JUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר JUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 JUSD בשנת 2026? המחיר של 1 jAsset jUSD (JUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של JUSD בשנת 2027? jAsset jUSD (JUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של JUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, jAsset jUSD (JUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של JUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, jAsset jUSD (JUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 JUSD בשנת 2030? המחיר של 1 jAsset jUSD (JUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי JUSD תחזית המחיר בשנת 2040? jAsset jUSD (JUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JUSD עד שנת 2040.