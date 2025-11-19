Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר (USD)

קבל Jakpot Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה JAKPOT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Jakpot Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Jakpot Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Jakpot Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Jakpot Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של JAKPOT הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Jakpot Games (JAKPOT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של JAKPOT הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של JAKPOT הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של JAKPOT הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Jakpot Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Jakpot Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Jakpot Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורJAKPOTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורJAKPOT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורJAKPOT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Jakpot Games (JAKPOT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורJAKPOT הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Jakpot Games מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 26.00K$ 26.00K $ 26.00K אספקת מחזור 987.01M 987.01M 987.01M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר JAKPOT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, JAKPOT יש כמות במעגל של 987.01M ושווי שוק כולל של $ 26.00K. צפה JAKPOT במחיר חי

Jakpot Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בJakpot Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלJakpot Games הוא 0USD. היצע במחזור של Jakpot Games(JAKPOT) הוא 987.01M JAKPOT , מה שמעניק לו שווי שוק של $25,999 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 10.16% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -12.84% $ 0 $ 0.000095 $ 0.000021

30 ימים -68.09% $ 0 $ 0.000095 $ 0.000021 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Jakpot Games הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 10.16% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Jakpot Games נסחר בשיא של $0.000095 ושפל של $0.000021 . נרשם שינוי במחיר של -12.84% . מגמה אחרונה זו מציגה אתJAKPOT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Jakpot Games חווה -68.09% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש JAKPOT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Jakpot Games (JAKPOT) מודול חיזוי מחיר עובד? Jakpot Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של JAKPOTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךJakpot Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של JAKPOT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Jakpot Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלJAKPOT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלJAKPOT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Jakpot Games.

מדוע JAKPOT חיזוי מחירים חשוב?

JAKPOT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם JAKPOT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, JAKPOT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של JAKPOT בחודש הבא? על פי Jakpot Games (JAKPOT) כלי תחזית המחירים, המחיר JAKPOT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 JAKPOT בשנת 2026? המחיר של 1 Jakpot Games (JAKPOT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JAKPOT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של JAKPOT בשנת 2027? Jakpot Games (JAKPOT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JAKPOT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של JAKPOT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Jakpot Games (JAKPOT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של JAKPOT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Jakpot Games (JAKPOT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 JAKPOT בשנת 2030? המחיר של 1 Jakpot Games (JAKPOT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JAKPOT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי JAKPOT תחזית המחיר בשנת 2040? Jakpot Games (JAKPOT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JAKPOT עד שנת 2040.