הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Infinitar Governance Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Infinitar Governance Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Infinitar Governance Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001192 בשנת 2025. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Infinitar Governance Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001252 בשנת 2026. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IGT הוא $ 0.001314 עם 10.25% שיעור צמיחה. Infinitar Governance Token (IGT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IGT הוא $ 0.001380 עם 15.76% שיעור צמיחה. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IGT הוא $ 0.001449 עם 21.55% שיעור צמיחה. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IGT הוא $ 0.001522 עם 27.63% שיעור צמיחה. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Infinitar Governance Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002479. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Infinitar Governance Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004038. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001192 0.00%

2026 $ 0.001252 5.00%

2027 $ 0.001314 10.25%

2028 $ 0.001380 15.76%

2029 $ 0.001449 21.55%

2030 $ 0.001522 27.63%

2031 $ 0.001598 34.01%

2032 $ 0.001678 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001761 47.75%

2034 $ 0.001850 55.13%

2035 $ 0.001942 62.89%

2036 $ 0.002039 71.03%

2037 $ 0.002141 79.59%

2038 $ 0.002248 88.56%

2039 $ 0.002361 97.99%

2040 $ 0.002479 107.89% הצג עוד לטווח קצר Infinitar Governance Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001192 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001192 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001193 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001197 0.41% Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIGTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001192 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIGT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001192 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIGT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001193 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Infinitar Governance Token (IGT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIGT הוא $0.001197 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Infinitar Governance Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 558.75K$ 558.75K $ 558.75K אספקת מחזור 468.53M 468.53M 468.53M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IGT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IGT יש כמות במעגל של 468.53M ושווי שוק כולל של $ 558.75K. צפה IGT במחיר חי

Infinitar Governance Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בInfinitar Governance Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלInfinitar Governance Token הוא 0.001192USD. היצע במחזור של Infinitar Governance Token(IGT) הוא 468.53M IGT , מה שמעניק לו שווי שוק של $558,749 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.95% $ 0 $ 0.001226 $ 0.001189

7 ימים -25.55% $ -0.000304 $ 0.003223 $ 0.001175

30 ימים -63.27% $ -0.000754 $ 0.003223 $ 0.001175 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Infinitar Governance Token הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.95% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Infinitar Governance Token נסחר בשיא של $0.003223 ושפל של $0.001175 . נרשם שינוי במחיר של -25.55% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIGT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Infinitar Governance Token חווה -63.27% שינוי, המשקף בערך $-0.000754 לערכו. זה מצביע על כך ש IGT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Infinitar Governance Token (IGT) מודול חיזוי מחיר עובד? Infinitar Governance Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IGTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךInfinitar Governance Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IGT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Infinitar Governance Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIGT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIGT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Infinitar Governance Token.

מדוע IGT חיזוי מחירים חשוב?

IGT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IGT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IGT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IGT בחודש הבא? על פי Infinitar Governance Token (IGT) כלי תחזית המחירים, המחיר IGT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IGT בשנת 2026? המחיר של 1 Infinitar Governance Token (IGT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IGT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IGT בשנת 2027? Infinitar Governance Token (IGT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IGT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IGT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Infinitar Governance Token (IGT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IGT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Infinitar Governance Token (IGT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IGT בשנת 2030? המחיר של 1 Infinitar Governance Token (IGT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IGT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IGT תחזית המחיר בשנת 2040? Infinitar Governance Token (IGT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IGT עד שנת 2040.