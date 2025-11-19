iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר (USD)

קבל iAero Protocol LIQ תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LIQ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של iAero Protocol LIQ % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה iAero Protocol LIQ תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, iAero Protocol LIQ ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.098428 בשנת 2025. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, iAero Protocol LIQ ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.103349 בשנת 2026. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LIQ הוא $ 0.108516 עם 10.25% שיעור צמיחה. iAero Protocol LIQ (LIQ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LIQ הוא $ 0.113942 עם 15.76% שיעור צמיחה. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LIQ הוא $ 0.119639 עם 21.55% שיעור צמיחה. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIQ הוא $ 0.125621 עם 27.63% שיעור צמיחה. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של iAero Protocol LIQ עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.204624. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של iAero Protocol LIQ עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.333312. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.098428 0.00%

2026 $ 0.103349 5.00%

2027 $ 0.108516 10.25%

2028 $ 0.113942 15.76%

2029 $ 0.119639 21.55%

2030 $ 0.125621 27.63%

2031 $ 0.131902 34.01%

2032 $ 0.138498 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.145422 47.75%

2034 $ 0.152694 55.13%

2035 $ 0.160328 62.89%

2036 $ 0.168345 71.03%

2037 $ 0.176762 79.59%

2038 $ 0.185600 88.56%

2039 $ 0.194880 97.99%

2040 $ 0.204624 107.89% הצג עוד לטווח קצר iAero Protocol LIQ תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.098428 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.098441 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.098522 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.098832 0.41% iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLIQב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.098428 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLIQ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.098441 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLIQ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.098522 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. iAero Protocol LIQ (LIQ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLIQ הוא $0.098832 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית iAero Protocol LIQ מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M אספקת מחזור 13.36M 13.36M 13.36M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LIQ העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LIQ יש כמות במעגל של 13.36M ושווי שוק כולל של $ 1.32M. צפה LIQ במחיר חי

iAero Protocol LIQ מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בiAero Protocol LIQדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלiAero Protocol LIQ הוא 0.098428USD. היצע במחזור של iAero Protocol LIQ(LIQ) הוא 13.36M LIQ , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,315,070 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.112590 $ 0.112590

30 ימים -9.66% $ -0.009509 $ 0.112590 $ 0.112590 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,iAero Protocol LIQ הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,iAero Protocol LIQ נסחר בשיא של $0.112590 ושפל של $0.112590 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLIQ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,iAero Protocol LIQ חווה -9.66% שינוי, המשקף בערך $-0.009509 לערכו. זה מצביע על כך ש LIQ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך iAero Protocol LIQ (LIQ) מודול חיזוי מחיר עובד? iAero Protocol LIQ מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIQעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךiAero Protocol LIQ לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LIQ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של iAero Protocol LIQ. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLIQ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLIQ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של iAero Protocol LIQ.

מדוע LIQ חיזוי מחירים חשוב?

LIQ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

