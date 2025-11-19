Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר (USD)

קבל Home Depot xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HDX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Home Depot xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Home Depot xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Home Depot xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 341.75 בשנת 2025. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Home Depot xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 358.8375 בשנת 2026. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HDX הוא $ 376.7793 עם 10.25% שיעור צמיחה. Home Depot xStock (HDX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HDX הוא $ 395.6183 עם 15.76% שיעור צמיחה. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HDX הוא $ 415.3992 עם 21.55% שיעור צמיחה. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HDX הוא $ 436.1692 עם 27.63% שיעור צמיחה. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Home Depot xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 710.4737. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Home Depot xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,157.2868. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 341.75 0.00%

2026 $ 358.8375 5.00%

2027 $ 376.7793 10.25%

2028 $ 395.6183 15.76%

2029 $ 415.3992 21.55%

2030 $ 436.1692 27.63%

2031 $ 457.9776 34.01%

2032 $ 480.8765 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 504.9203 47.75%

2034 $ 530.1664 55.13%

2035 $ 556.6747 62.89%

2036 $ 584.5084 71.03%

2037 $ 613.7338 79.59%

2038 $ 644.4205 88.56%

2039 $ 676.6416 97.99%

2040 $ 710.4737 107.89% הצג עוד לטווח קצר Home Depot xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 341.75 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 341.7968 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 342.0777 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 343.1544 0.41% Home Depot xStock (HDX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHDXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $341.75 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHDX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $341.7968 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHDX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $342.0777 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Home Depot xStock (HDX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHDX הוא $343.1544 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Home Depot xStock מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 88.29K$ 88.29K $ 88.29K אספקת מחזור 258.07 258.07 258.07 נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HDX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HDX יש כמות במעגל של 258.07 ושווי שוק כולל של $ 88.29K. צפה HDX במחיר חי

Home Depot xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHome Depot xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHome Depot xStock הוא 341.75USD. היצע במחזור של Home Depot xStock(HDX) הוא 258.07 HDX , מה שמעניק לו שווי שוק של $88,294 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -4.47% $ -16.0115 $ 359.23 $ 340.9

7 ימים -8.96% $ -30.6537 $ 391.9042 $ 341.3892

30 ימים -12.79% $ -43.7418 $ 391.9042 $ 341.3892 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Home Depot xStock הראה תנועת מחירים של $-16.0115 , המשקפת -4.47% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Home Depot xStock נסחר בשיא של $391.9042 ושפל של $341.3892 . נרשם שינוי במחיר של -8.96% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHDX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Home Depot xStock חווה -12.79% שינוי, המשקף בערך $-43.7418 לערכו. זה מצביע על כך ש HDX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Home Depot xStock (HDX) מודול חיזוי מחיר עובד? Home Depot xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HDXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHome Depot xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HDX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Home Depot xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHDX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHDX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Home Depot xStock.

מדוע HDX חיזוי מחירים חשוב?

HDX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

