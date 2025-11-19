Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר (USD)

קבל Guild of Guardians תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GOG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GOG

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Guild of Guardians % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Guild of Guardians תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Guild of Guardians ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004286 בשנת 2025. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Guild of Guardians ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004500 בשנת 2026. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GOG הוא $ 0.004725 עם 10.25% שיעור צמיחה. Guild of Guardians (GOG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GOG הוא $ 0.004961 עם 15.76% שיעור צמיחה. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GOG הוא $ 0.005209 עם 21.55% שיעור צמיחה. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GOG הוא $ 0.005470 עם 27.63% שיעור צמיחה. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Guild of Guardians עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008910. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Guild of Guardians עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014514. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004286 0.00%

2026 $ 0.004500 5.00%

2027 $ 0.004725 10.25%

2028 $ 0.004961 15.76%

2029 $ 0.005209 21.55%

2030 $ 0.005470 27.63%

2031 $ 0.005743 34.01%

2032 $ 0.006030 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.006332 47.75%

2034 $ 0.006649 55.13%

2035 $ 0.006981 62.89%

2036 $ 0.007330 71.03%

2037 $ 0.007697 79.59%

2038 $ 0.008082 88.56%

2039 $ 0.008486 97.99%

2040 $ 0.008910 107.89% הצג עוד לטווח קצר Guild of Guardians תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004286 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004286 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004290 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004303 0.41% Guild of Guardians (GOG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGOGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004286 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGOG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004286 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGOG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004290 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Guild of Guardians (GOG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGOG הוא $0.004303 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Guild of Guardians מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M אספקת מחזור 800.13M 800.13M 800.13M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GOG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GOG יש כמות במעגל של 800.13M ושווי שוק כולל של $ 3.42M. צפה GOG במחיר חי

Guild of Guardians מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGuild of Guardiansדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGuild of Guardians הוא 0.004286USD. היצע במחזור של Guild of Guardians(GOG) הוא 800.13M GOG , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,421,937 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.44% $ 0 $ 0.004305 $ 0.004204

7 ימים -8.77% $ -0.000376 $ 0.005277 $ 0.004210

30 ימים -18.84% $ -0.000807 $ 0.005277 $ 0.004210 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Guild of Guardians הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.44% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Guild of Guardians נסחר בשיא של $0.005277 ושפל של $0.004210 . נרשם שינוי במחיר של -8.77% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGOG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Guild of Guardians חווה -18.84% שינוי, המשקף בערך $-0.000807 לערכו. זה מצביע על כך ש GOG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Guild of Guardians (GOG) מודול חיזוי מחיר עובד? Guild of Guardians מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GOGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGuild of Guardians לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GOG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Guild of Guardians. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGOG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGOG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Guild of Guardians.

מדוע GOG חיזוי מחירים חשוב?

GOG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GOG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GOG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GOG בחודש הבא? על פי Guild of Guardians (GOG) כלי תחזית המחירים, המחיר GOG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GOG בשנת 2026? המחיר של 1 Guild of Guardians (GOG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GOG בשנת 2027? Guild of Guardians (GOG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GOG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Guild of Guardians (GOG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GOG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Guild of Guardians (GOG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GOG בשנת 2030? המחיר של 1 Guild of Guardians (GOG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GOG תחזית המחיר בשנת 2040? Guild of Guardians (GOG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOG עד שנת 2040. הירשם עכשיו