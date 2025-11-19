Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר (USD)

קבל Gold xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GLDX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Gold xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Gold xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Gold xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 372.99 בשנת 2025. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Gold xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 391.6395 בשנת 2026. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GLDX הוא $ 411.2214 עם 10.25% שיעור צמיחה. Gold xStock (GLDX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GLDX הוא $ 431.7825 עם 15.76% שיעור צמיחה. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GLDX הוא $ 453.3716 עם 21.55% שיעור צמיחה. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GLDX הוא $ 476.0402 עם 27.63% שיעור צמיחה. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Gold xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 775.4194. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Gold xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,263.0765. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 372.99 0.00%

2040 $ 775.4194 107.89% הצג עוד לטווח קצר Gold xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 372.99 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 373.0410 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 373.3476 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 374.5228 0.41% Gold xStock (GLDX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGLDXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $372.99 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Gold xStock (GLDX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGLDX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $373.0410 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Gold xStock (GLDX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGLDX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $373.3476 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Gold xStock (GLDX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGLDX הוא $374.5228 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Gold xStock מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M אספקת מחזור 8.14K 8.14K 8.14K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GLDX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GLDX יש כמות במעגל של 8.14K ושווי שוק כולל של $ 3.04M. צפה GLDX במחיר חי

Gold xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGold xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGold xStock הוא 372.99USD. היצע במחזור של Gold xStock(GLDX) הוא 8.14K GLDX , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,037,387 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.12% $ -0.475544 $ 374.49 $ 371.32

7 ימים -0.02% $ -0.093844 $ 392.3716 $ 371.3331

30 ימים -2.45% $ -9.1638 $ 392.3716 $ 371.3331 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Gold xStock הראה תנועת מחירים של $-0.475544 , המשקפת -0.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Gold xStock נסחר בשיא של $392.3716 ושפל של $371.3331 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGLDX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Gold xStock חווה -2.45% שינוי, המשקף בערך $-9.1638 לערכו. זה מצביע על כך ש GLDX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Gold xStock (GLDX) מודול חיזוי מחיר עובד? Gold xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GLDXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGold xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GLDX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Gold xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGLDX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGLDX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Gold xStock.

מדוע GLDX חיזוי מחירים חשוב?

GLDX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GLDX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GLDX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GLDX בחודש הבא? על פי Gold xStock (GLDX) כלי תחזית המחירים, המחיר GLDX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GLDX בשנת 2026? המחיר של 1 Gold xStock (GLDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GLDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GLDX בשנת 2027? Gold xStock (GLDX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GLDX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GLDX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gold xStock (GLDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GLDX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gold xStock (GLDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GLDX בשנת 2030? המחיר של 1 Gold xStock (GLDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GLDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GLDX תחזית המחיר בשנת 2040? Gold xStock (GLDX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GLDX עד שנת 2040.