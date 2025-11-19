God The Dog (GOD) תחזית מחיר (USD)

קבל God The Dog תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GOD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של God The Dog % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה God The Dog תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, God The Dog ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000575 בשנת 2025. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, God The Dog ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000604 בשנת 2026. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GOD הוא $ 0.000634 עם 10.25% שיעור צמיחה. God The Dog (GOD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GOD הוא $ 0.000666 עם 15.76% שיעור צמיחה. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GOD הוא $ 0.000699 עם 21.55% שיעור צמיחה. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GOD הוא $ 0.000734 עם 27.63% שיעור צמיחה. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של God The Dog עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001196. God The Dog (GOD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של God The Dog עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001948. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000575 0.00%

תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000575 0.00%

God The Dog (GOD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGODב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000575 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. God The Dog (GOD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGOD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000575 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. God The Dog (GOD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGOD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000575 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. God The Dog (GOD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGOD הוא $0.000577 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית God The Dog מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 572.21K$ 572.21K $ 572.21K אספקת מחזור 991.33M 991.33M 991.33M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GOD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GOD יש כמות במעגל של 991.33M ושווי שוק כולל של $ 572.21K. צפה GOD במחיר חי

God The Dog מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGod The Dogדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGod The Dog הוא 0.000575USD. היצע במחזור של God The Dog(GOD) הוא 991.33M GOD , מה שמעניק לו שווי שוק של $572,210 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -4.90% $ 0 $ 0.000605 $ 0.000554

7 ימים -37.42% $ -0.000215 $ 0.001508 $ 0.000555

30 ימים -61.74% $ -0.000355 $ 0.001508 $ 0.000555 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,God The Dog הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -4.90% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,God The Dog נסחר בשיא של $0.001508 ושפל של $0.000555 . נרשם שינוי במחיר של -37.42% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGOD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,God The Dog חווה -61.74% שינוי, המשקף בערך $-0.000355 לערכו. זה מצביע על כך ש GOD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך God The Dog (GOD) מודול חיזוי מחיר עובד? God The Dog מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GODעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGod The Dog לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GOD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של God The Dog. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGOD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGOD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של God The Dog.

מדוע GOD חיזוי מחירים חשוב?

GOD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GOD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GOD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GOD בחודש הבא? על פי God The Dog (GOD) כלי תחזית המחירים, המחיר GOD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GOD בשנת 2026? המחיר של 1 God The Dog (GOD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GOD בשנת 2027? God The Dog (GOD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GOD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, God The Dog (GOD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GOD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, God The Dog (GOD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GOD בשנת 2030? המחיר של 1 God The Dog (GOD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GOD תחזית המחיר בשנת 2040? God The Dog (GOD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOD עד שנת 2040. הירשם עכשיו