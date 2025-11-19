GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר (USD)

קבל GMEOW תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GMEOW יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GMEOW

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GMEOW % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GMEOW תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GMEOW ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003676 בשנת 2025. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GMEOW ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003859 בשנת 2026. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GMEOW הוא $ 0.004052 עם 10.25% שיעור צמיחה. GMEOW (GMEOW) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GMEOW הוא $ 0.004255 עם 15.76% שיעור צמיחה. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GMEOW הוא $ 0.004468 עם 21.55% שיעור צמיחה. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GMEOW הוא $ 0.004691 עם 27.63% שיעור צמיחה. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GMEOW עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007642. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GMEOW עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012448. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003676 0.00%

2026 $ 0.003859 5.00%

2027 $ 0.004052 10.25%

2028 $ 0.004255 15.76%

2029 $ 0.004468 21.55%

2030 $ 0.004691 27.63%

2031 $ 0.004926 34.01%

2032 $ 0.005172 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005431 47.75%

2034 $ 0.005702 55.13%

2035 $ 0.005987 62.89%

2036 $ 0.006287 71.03%

2037 $ 0.006601 79.59%

2038 $ 0.006931 88.56%

2039 $ 0.007278 97.99%

2040 $ 0.007642 107.89% הצג עוד לטווח קצר GMEOW תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003676 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003676 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003679 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003691 0.41% GMEOW (GMEOW) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGMEOWב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003676 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GMEOW (GMEOW) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGMEOW , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003676 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GMEOW (GMEOW) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGMEOW , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003679 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GMEOW (GMEOW) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGMEOW הוא $0.003691 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GMEOW מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GMEOW העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GMEOW יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 3.68M. צפה GMEOW במחיר חי

GMEOW מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGMEOWדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGMEOW הוא 0.003676USD. היצע במחזור של GMEOW(GMEOW) הוא 1.00B GMEOW , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,675,996 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.56% $ 0 $ 0.003710 $ 0.003381

7 ימים -13.30% $ -0.000489 $ 0.010667 $ 0.003405

30 ימים -66.13% $ -0.002431 $ 0.010667 $ 0.003405 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GMEOW הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.56% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GMEOW נסחר בשיא של $0.010667 ושפל של $0.003405 . נרשם שינוי במחיר של -13.30% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGMEOW הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GMEOW חווה -66.13% שינוי, המשקף בערך $-0.002431 לערכו. זה מצביע על כך ש GMEOW עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך GMEOW (GMEOW) מודול חיזוי מחיר עובד? GMEOW מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GMEOWעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGMEOW לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GMEOW , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GMEOW. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGMEOW . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGMEOW כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GMEOW.

מדוע GMEOW חיזוי מחירים חשוב?

GMEOW תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GMEOW כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GMEOW ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GMEOW בחודש הבא? על פי GMEOW (GMEOW) כלי תחזית המחירים, המחיר GMEOW הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GMEOW בשנת 2026? המחיר של 1 GMEOW (GMEOW) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEOW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GMEOW בשנת 2027? GMEOW (GMEOW) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEOW עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GMEOW בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GMEOW (GMEOW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GMEOW בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GMEOW (GMEOW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GMEOW בשנת 2030? המחיר של 1 GMEOW (GMEOW) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEOW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GMEOW תחזית המחיר בשנת 2040? GMEOW (GMEOW) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEOW עד שנת 2040. הירשם עכשיו