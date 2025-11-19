Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר (USD)

קבל Gala Music תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MUSIC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Gala Music

Gala Music תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Gala Music ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002906 בשנת 2025.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Gala Music ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003051 בשנת 2026.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MUSIC הוא $ 0.003204 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Gala Music (MUSIC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MUSIC הוא $ 0.003364 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MUSIC הוא $ 0.003532 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MUSIC הוא $ 0.003709 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Gala Music עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006041.

Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Gala Music עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009841.

שָׁנָה מחיר צְמִיחָה
2025 $ 0.002906 0.00%

2026 $ 0.003051 5.00%

2027 $ 0.003204 10.25%

2028 $ 0.003364 15.76%

2029 $ 0.003532 21.55%

2030 $ 0.003709 27.63%

2031 $ 0.003894 34.01%

2032 $ 0.004089 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004293 47.75%

2034 $ 0.004508 55.13%

2035 $ 0.004734 62.89%

2036 $ 0.004970 71.03%

2037 $ 0.005219 79.59%

2038 $ 0.005480 88.56%

2039 $ 0.005754 97.99%

2040 $ 0.006041 107.89%

לטווח קצר Gala Music תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה
November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002906 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002906 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002909 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002918 0.41% Gala Music (MUSIC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMUSICב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002906 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Gala Music (MUSIC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMUSIC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002906 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Gala Music (MUSIC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMUSIC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002909 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Gala Music (MUSIC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMUSIC הוא $0.002918 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Gala Music

מחיר נוכחי ----
שינוי מחיר (24 שעות) --
שווי שוק $ 460.48K
אספקת מחזור 158.45M
נפח (24 שעות) ----

המחיר MUSIC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MUSIC יש כמות במעגל של 158.45M ושווי שוק כולל של $ 460.48K.

Gala Music מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGala Musicדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGala Music הוא 0.002906USD. היצע במחזור של Gala Music(MUSIC) הוא 158.45M MUSIC , מה שמעניק לו שווי שוק של $460,484 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -10.35% $ -0.000335 $ 0.004074 $ 0.002497

7 ימים -47.90% $ -0.001392 $ 0.012769 $ 0.002415

30 ימים -77.01% $ -0.002238 $ 0.012769 $ 0.002415 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Gala Music הראה תנועת מחירים של $-0.000335 , המשקפת -10.35% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Gala Music נסחר בשיא של $0.012769 ושפל של $0.002415 . נרשם שינוי במחיר של -47.90% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMUSIC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Gala Music חווה -77.01% שינוי, המשקף בערך $-0.002238 לערכו. זה מצביע על כך ש MUSIC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Gala Music (MUSIC) מודול חיזוי מחיר עובד? Gala Music מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MUSICעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGala Music לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MUSIC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Gala Music. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMUSIC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMUSIC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Gala Music.

מדוע MUSIC חיזוי מחירים חשוב?

MUSIC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MUSIC כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MUSIC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של MUSIC בחודש הבא?
על פי Gala Music (MUSIC) כלי תחזית המחירים, המחיר MUSIC הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 MUSIC בשנת 2026?
המחיר של 1 Gala Music (MUSIC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MUSIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של MUSIC בשנת 2027?
Gala Music (MUSIC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUSIC עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של MUSIC בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gala Music (MUSIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של MUSIC בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gala Music (MUSIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 MUSIC בשנת 2030?
המחיר של 1 Gala Music (MUSIC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MUSIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי MUSIC תחזית המחיר בשנת 2040?
Gala Music (MUSIC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUSIC עד שנת 2040.