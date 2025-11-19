בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Fyni AI by Virtuals (FYNI) /

Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר (USD)

קבל Fyni AI by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FYNI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות FYNI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Fyni AI by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Fyni AI by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Fyni AI by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000637 בשנת 2025. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Fyni AI by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000669 בשנת 2026. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FYNI הוא $ 0.000702 עם 10.25% שיעור צמיחה. Fyni AI by Virtuals (FYNI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FYNI הוא $ 0.000737 עם 15.76% שיעור צמיחה. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FYNI הוא $ 0.000774 עם 21.55% שיעור צמיחה. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FYNI הוא $ 0.000813 עם 27.63% שיעור צמיחה. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Fyni AI by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001325. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Fyni AI by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002158. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000637 0.00%

2026 $ 0.000669 5.00%

2027 $ 0.000702 10.25%

2028 $ 0.000737 15.76%

2029 $ 0.000774 21.55%

2030 $ 0.000813 27.63%

2031 $ 0.000854 34.01%

2032 $ 0.000896 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000941 47.75%

2034 $ 0.000988 55.13%

2035 $ 0.001038 62.89%

2036 $ 0.001090 71.03%

2037 $ 0.001144 79.59%

2038 $ 0.001201 88.56%

2039 $ 0.001262 97.99%

2040 $ 0.001325 107.89% הצג עוד לטווח קצר Fyni AI by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000637 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000637 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000638 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000640 0.41% Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFYNIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000637 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFYNI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000637 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFYNI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000638 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Fyni AI by Virtuals (FYNI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFYNI הוא $0.000640 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Fyni AI by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 637.42K$ 637.42K $ 637.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר FYNI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FYNI יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 637.42K. צפה FYNI במחיר חי

Fyni AI by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFyni AI by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFyni AI by Virtuals הוא 0.000637USD. היצע במחזור של Fyni AI by Virtuals(FYNI) הוא 1.00B FYNI , מה שמעניק לו שווי שוק של $637,417 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.58% $ 0 $ 0.000647 $ 0.000598

7 ימים -17.91% $ -0.000114 $ 0.000827 $ 0.000602

30 ימים -23.13% $ -0.000147 $ 0.000827 $ 0.000602 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Fyni AI by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.58% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Fyni AI by Virtuals נסחר בשיא של $0.000827 ושפל של $0.000602 . נרשם שינוי במחיר של -17.91% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFYNI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Fyni AI by Virtuals חווה -23.13% שינוי, המשקף בערך $-0.000147 לערכו. זה מצביע על כך ש FYNI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Fyni AI by Virtuals (FYNI) מודול חיזוי מחיר עובד? Fyni AI by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FYNIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFyni AI by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FYNI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Fyni AI by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFYNI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFYNI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Fyni AI by Virtuals.

מדוע FYNI חיזוי מחירים חשוב?

FYNI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FYNI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FYNI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FYNI בחודש הבא? על פי Fyni AI by Virtuals (FYNI) כלי תחזית המחירים, המחיר FYNI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FYNI בשנת 2026? המחיר של 1 Fyni AI by Virtuals (FYNI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FYNI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FYNI בשנת 2027? Fyni AI by Virtuals (FYNI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FYNI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FYNI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Fyni AI by Virtuals (FYNI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FYNI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Fyni AI by Virtuals (FYNI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FYNI בשנת 2030? המחיר של 1 Fyni AI by Virtuals (FYNI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FYNI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FYNI תחזית המחיר בשנת 2040? Fyni AI by Virtuals (FYNI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FYNI עד שנת 2040. הירשם עכשיו