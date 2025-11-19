בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Frog X Toad 6900 (FXT) /

Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר (USD)

קבל Frog X Toad 6900 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FXT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות FXT

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Frog X Toad 6900 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Frog X Toad 6900 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Frog X Toad 6900 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Frog X Toad 6900 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FXT הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Frog X Toad 6900 (FXT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FXT הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FXT הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FXT הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Frog X Toad 6900 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Frog X Toad 6900 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Frog X Toad 6900 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFXTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFXT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFXT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Frog X Toad 6900 (FXT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFXT הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Frog X Toad 6900 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר FXT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FXT יש כמות במעגל של 69.00B ושווי שוק כולל של $ 14.95K. צפה FXT במחיר חי

Frog X Toad 6900 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFrog X Toad 6900דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFrog X Toad 6900 הוא 0USD. היצע במחזור של Frog X Toad 6900(FXT) הוא 69.00B FXT , מה שמעניק לו שווי שוק של $14,952.77 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.21% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -32.33% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 ימים -72.86% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Frog X Toad 6900 הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.21% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Frog X Toad 6900 נסחר בשיא של $0.000000 ושפל של $0.000000 . נרשם שינוי במחיר של -32.33% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFXT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Frog X Toad 6900 חווה -72.86% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש FXT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Frog X Toad 6900 (FXT) מודול חיזוי מחיר עובד? Frog X Toad 6900 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FXTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFrog X Toad 6900 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FXT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Frog X Toad 6900. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFXT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFXT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Frog X Toad 6900.

מדוע FXT חיזוי מחירים חשוב?

FXT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FXT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FXT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FXT בחודש הבא? על פי Frog X Toad 6900 (FXT) כלי תחזית המחירים, המחיר FXT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FXT בשנת 2026? המחיר של 1 Frog X Toad 6900 (FXT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FXT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FXT בשנת 2027? Frog X Toad 6900 (FXT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FXT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FXT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Frog X Toad 6900 (FXT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FXT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Frog X Toad 6900 (FXT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FXT בשנת 2030? המחיר של 1 Frog X Toad 6900 (FXT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FXT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FXT תחזית המחיר בשנת 2040? Frog X Toad 6900 (FXT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FXT עד שנת 2040. הירשם עכשיו