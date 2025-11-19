בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Free Republic of Verdis (VERDIS) /

Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר (USD)

קבל Free Republic of Verdis תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VERDIS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות VERDIS

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Free Republic of Verdis % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Free Republic of Verdis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Free Republic of Verdis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000108 בשנת 2025. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Free Republic of Verdis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000113 בשנת 2026. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VERDIS הוא $ 0.000119 עם 10.25% שיעור צמיחה. Free Republic of Verdis (VERDIS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VERDIS הוא $ 0.000125 עם 15.76% שיעור צמיחה. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VERDIS הוא $ 0.000131 עם 21.55% שיעור צמיחה. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VERDIS הוא $ 0.000138 עם 27.63% שיעור צמיחה. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Free Republic of Verdis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000224. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Free Republic of Verdis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000366. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000108 0.00%

2026 $ 0.000113 5.00%

2027 $ 0.000119 10.25%

2028 $ 0.000125 15.76%

2029 $ 0.000131 21.55%

2030 $ 0.000138 27.63%

2031 $ 0.000144 34.01%

2032 $ 0.000152 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000159 47.75%

2034 $ 0.000167 55.13%

2035 $ 0.000176 62.89%

2036 $ 0.000185 71.03%

2037 $ 0.000194 79.59%

2038 $ 0.000203 88.56%

2039 $ 0.000214 97.99%

2040 $ 0.000224 107.89% הצג עוד לטווח קצר Free Republic of Verdis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000108 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000108 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000108 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000108 0.41% Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVERDISב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000108 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVERDIS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000108 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVERDIS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000108 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Free Republic of Verdis (VERDIS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVERDIS הוא $0.000108 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Free Republic of Verdis מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 107.87K$ 107.87K $ 107.87K אספקת מחזור 998.38M 998.38M 998.38M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VERDIS העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VERDIS יש כמות במעגל של 998.38M ושווי שוק כולל של $ 107.87K. צפה VERDIS במחיר חי

Free Republic of Verdis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFree Republic of Verdisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFree Republic of Verdis הוא 0.000108USD. היצע במחזור של Free Republic of Verdis(VERDIS) הוא 998.38M VERDIS , מה שמעניק לו שווי שוק של $107,871 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.56% $ 0 $ 0.000117 $ 0.000086

7 ימים 32.14% $ 0.000034 $ 0.000283 $ 0.000007

30 ימים 1,326.49% $ 0.001434 $ 0.000283 $ 0.000007 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Free Republic of Verdis הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 4.56% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Free Republic of Verdis נסחר בשיא של $0.000283 ושפל של $0.000007 . נרשם שינוי במחיר של 32.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVERDIS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Free Republic of Verdis חווה 1,326.49% שינוי, המשקף בערך $0.001434 לערכו. זה מצביע על כך ש VERDIS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Free Republic of Verdis (VERDIS) מודול חיזוי מחיר עובד? Free Republic of Verdis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VERDISעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFree Republic of Verdis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VERDIS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Free Republic of Verdis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVERDIS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVERDIS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Free Republic of Verdis.

מדוע VERDIS חיזוי מחירים חשוב?

VERDIS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VERDIS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VERDIS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VERDIS בחודש הבא? על פי Free Republic of Verdis (VERDIS) כלי תחזית המחירים, המחיר VERDIS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VERDIS בשנת 2026? המחיר של 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VERDIS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VERDIS בשנת 2027? Free Republic of Verdis (VERDIS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VERDIS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VERDIS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Free Republic of Verdis (VERDIS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VERDIS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Free Republic of Verdis (VERDIS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VERDIS בשנת 2030? המחיר של 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VERDIS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VERDIS תחזית המחיר בשנת 2040? Free Republic of Verdis (VERDIS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VERDIS עד שנת 2040. הירשם עכשיו