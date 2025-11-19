Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Faith Tribe % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Faith Tribe תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Faith Tribe ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003653 בשנת 2025. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Faith Tribe ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003835 בשנת 2026. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FTRB הוא $ 0.004027 עם 10.25% שיעור צמיחה. Faith Tribe (FTRB) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FTRB הוא $ 0.004228 עם 15.76% שיעור צמיחה. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FTRB הוא $ 0.004440 עם 21.55% שיעור צמיחה. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FTRB הוא $ 0.004662 עם 27.63% שיעור צמיחה. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Faith Tribe עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007594. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Faith Tribe עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012370. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003653 0.00%

2026 $ 0.003835 5.00%

2027 $ 0.004027 10.25%

2028 $ 0.004228 15.76%

2029 $ 0.004440 21.55%

2030 $ 0.004662 27.63%

2031 $ 0.004895 34.01%

2032 $ 0.005140 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005397 47.75%

2034 $ 0.005667 55.13%

2035 $ 0.005950 62.89%

2036 $ 0.006247 71.03%

2037 $ 0.006560 79.59%

2038 $ 0.006888 88.56%

2039 $ 0.007232 97.99%

2040 $ 0.007594 107.89% הצג עוד לטווח קצר Faith Tribe תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003653 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003653 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003656 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003668 0.41% Faith Tribe (FTRB) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFTRBב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003653 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFTRB , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003653 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFTRB , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003656 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Faith Tribe (FTRB) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFTRB הוא $0.003668 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Faith Tribe מחיר נוכחי שינוי מחיר (24 שעות) שווי שוק $ 9.88M אספקת מחזור 2.70B נפח (24 שעות) המחיר FTRB העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FTRB יש כמות במעגל של 2.70B ושווי שוק כולל של $ 9.88M.

Faith Tribe מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFaith Tribeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFaith Tribe הוא 0.003653USD. היצע במחזור של Faith Tribe(FTRB) הוא 2.70B FTRB , מה שמעניק לו שווי שוק של $9,877,393 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.33% $ 0 $ 0.003724 $ 0.003565

7 ימים -7.78% $ -0.000284 $ 0.004434 $ 0.003550

30 ימים -16.95% $ -0.000619 $ 0.004434 $ 0.003550 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Faith Tribe הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.33% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Faith Tribe נסחר בשיא של $0.004434 ושפל של $0.003550 . נרשם שינוי במחיר של -7.78% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFTRB הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Faith Tribe חווה -16.95% שינוי, המשקף בערך $-0.000619 לערכו. זה מצביע על כך ש FTRB עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Faith Tribe (FTRB) מודול חיזוי מחיר עובד? Faith Tribe מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FTRBעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFaith Tribe לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FTRB , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Faith Tribe. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFTRB . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFTRB כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Faith Tribe.

מדוע FTRB חיזוי מחירים חשוב?

FTRB תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FTRB כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FTRB ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FTRB בחודש הבא? על פי Faith Tribe (FTRB) כלי תחזית המחירים, המחיר FTRB הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FTRB בשנת 2026? המחיר של 1 Faith Tribe (FTRB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FTRB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FTRB בשנת 2027? Faith Tribe (FTRB) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FTRB עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FTRB בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Faith Tribe (FTRB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FTRB בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Faith Tribe (FTRB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FTRB בשנת 2030? המחיר של 1 Faith Tribe (FTRB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FTRB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FTRB תחזית המחיר בשנת 2040? Faith Tribe (FTRB) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FTRB עד שנת 2040.