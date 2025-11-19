EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר (USD)

קבל EVIVO Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EVIVO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של EVIVO Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה EVIVO Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, EVIVO Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, EVIVO Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של EVIVO הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. EVIVO Token (EVIVO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של EVIVO הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של EVIVO הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EVIVO הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של EVIVO Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של EVIVO Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר EVIVO Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEVIVOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEVIVO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEVIVO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. EVIVO Token (EVIVO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEVIVO הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית EVIVO Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K אספקת מחזור 750.38M 750.38M 750.38M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EVIVO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EVIVO יש כמות במעגל של 750.38M ושווי שוק כולל של $ 24.20K. צפה EVIVO במחיר חי

EVIVO Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEVIVO Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEVIVO Token הוא 0USD. היצע במחזור של EVIVO Token(EVIVO) הוא 750.38M EVIVO , מה שמעניק לו שווי שוק של $24,204 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.000037 $ 0.000037

30 ימים -10.83% $ 0 $ 0.000037 $ 0.000037 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,EVIVO Token הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,EVIVO Token נסחר בשיא של $0.000037 ושפל של $0.000037 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEVIVO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,EVIVO Token חווה -10.83% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש EVIVO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך EVIVO Token (EVIVO) מודול חיזוי מחיר עובד? EVIVO Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EVIVOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEVIVO Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EVIVO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של EVIVO Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEVIVO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEVIVO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של EVIVO Token.

מדוע EVIVO חיזוי מחירים חשוב?

EVIVO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם EVIVO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, EVIVO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של EVIVO בחודש הבא? על פי EVIVO Token (EVIVO) כלי תחזית המחירים, המחיר EVIVO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 EVIVO בשנת 2026? המחיר של 1 EVIVO Token (EVIVO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EVIVO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של EVIVO בשנת 2027? EVIVO Token (EVIVO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EVIVO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של EVIVO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, EVIVO Token (EVIVO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של EVIVO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, EVIVO Token (EVIVO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 EVIVO בשנת 2030? המחיר של 1 EVIVO Token (EVIVO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EVIVO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי EVIVO תחזית המחיר בשנת 2040? EVIVO Token (EVIVO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EVIVO עד שנת 2040.