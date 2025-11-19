Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר (USD)

קבל Ethena Staked ENA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SENA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Ethena Staked ENA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Ethena Staked ENA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Ethena Staked ENA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.276932 בשנת 2025. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Ethena Staked ENA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.290778 בשנת 2026. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SENA הוא $ 0.305317 עם 10.25% שיעור צמיחה. Ethena Staked ENA (SENA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SENA הוא $ 0.320583 עם 15.76% שיעור צמיחה. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SENA הוא $ 0.336612 עם 21.55% שיעור צמיחה. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SENA הוא $ 0.353443 עם 27.63% שיעור צמיחה. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Ethena Staked ENA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.575721. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Ethena Staked ENA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.937790. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.276932 0.00%

2026 $ 0.290778 5.00%

2027 $ 0.305317 10.25%

2028 $ 0.320583 15.76%

2029 $ 0.336612 21.55%

2030 $ 0.353443 27.63%

2031 $ 0.371115 34.01%

2032 $ 0.389671 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.409154 47.75%

2034 $ 0.429612 55.13%

2035 $ 0.451093 62.89%

2036 $ 0.473647 71.03%

2037 $ 0.497330 79.59%

2038 $ 0.522196 88.56%

2039 $ 0.548306 97.99%

2040 $ 0.575721 107.89% הצג עוד לטווח קצר Ethena Staked ENA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.276932 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.276969 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.277197 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.278070 0.41% Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSENAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.276932 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSENA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.276969 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSENA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.277197 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Ethena Staked ENA (SENA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSENA הוא $0.278070 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Ethena Staked ENA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 262.70M$ 262.70M $ 262.70M אספקת מחזור 948.68M 948.68M 948.68M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SENA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SENA יש כמות במעגל של 948.68M ושווי שוק כולל של $ 262.70M. צפה SENA במחיר חי

Ethena Staked ENA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEthena Staked ENAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEthena Staked ENA הוא 0.276932USD. היצע במחזור של Ethena Staked ENA(SENA) הוא 948.68M SENA , מה שמעניק לו שווי שוק של $262,696,692 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.39% $ 0.001075 $ 0.278467 $ 0.238248

7 ימים -13.66% $ -0.037828 $ 0.508146 $ 0.235185

30 ימים -44.88% $ -0.124294 $ 0.508146 $ 0.235185 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Ethena Staked ENA הראה תנועת מחירים של $0.001075 , המשקפת 0.39% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Ethena Staked ENA נסחר בשיא של $0.508146 ושפל של $0.235185 . נרשם שינוי במחיר של -13.66% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSENA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Ethena Staked ENA חווה -44.88% שינוי, המשקף בערך $-0.124294 לערכו. זה מצביע על כך ש SENA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Ethena Staked ENA (SENA) מודול חיזוי מחיר עובד? Ethena Staked ENA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SENAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEthena Staked ENA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SENA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Ethena Staked ENA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSENA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSENA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Ethena Staked ENA.

מדוע SENA חיזוי מחירים חשוב?

SENA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SENA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SENA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SENA בחודש הבא? על פי Ethena Staked ENA (SENA) כלי תחזית המחירים, המחיר SENA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SENA בשנת 2026? המחיר של 1 Ethena Staked ENA (SENA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SENA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SENA בשנת 2027? Ethena Staked ENA (SENA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SENA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SENA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ethena Staked ENA (SENA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SENA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ethena Staked ENA (SENA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SENA בשנת 2030? המחיר של 1 Ethena Staked ENA (SENA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SENA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SENA תחזית המחיר בשנת 2040? Ethena Staked ENA (SENA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SENA עד שנת 2040.