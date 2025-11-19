ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר (USD)

קבל ESV Capital תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ESVC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ESV Capital % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ESV Capital תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ESV Capital ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003605 בשנת 2025. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ESV Capital ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003785 בשנת 2026. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ESVC הוא $ 0.003974 עם 10.25% שיעור צמיחה. ESV Capital (ESVC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ESVC הוא $ 0.004173 עם 15.76% שיעור צמיחה. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ESVC הוא $ 0.004382 עם 21.55% שיעור צמיחה. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ESVC הוא $ 0.004601 עם 27.63% שיעור צמיחה. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ESV Capital עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007494. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ESV Capital עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012208. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003605 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003619 0.41% ESV Capital (ESVC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורESVCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003605 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ESV Capital (ESVC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורESVC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003605 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ESV Capital (ESVC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורESVC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003608 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ESV Capital (ESVC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורESVC הוא $0.003619 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ESV Capital מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 360.55K$ 360.55K $ 360.55K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ESVC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ESVC יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 360.55K. צפה ESVC במחיר חי

ESV Capital מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בESV Capitalדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלESV Capital הוא 0.003605USD. היצע במחזור של ESV Capital(ESVC) הוא 100.00M ESVC , מה שמעניק לו שווי שוק של $360,551 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -7.09% $ -0.000275 $ 0.003880 $ 0.003380

7 ימים -37.65% $ -0.001357 $ 0.011292 $ 0.003122

30 ימים -67.84% $ -0.002446 $ 0.011292 $ 0.003122 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ESV Capital הראה תנועת מחירים של $-0.000275 , המשקפת -7.09% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ESV Capital נסחר בשיא של $0.011292 ושפל של $0.003122 . נרשם שינוי במחיר של -37.65% . מגמה אחרונה זו מציגה אתESVC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ESV Capital חווה -67.84% שינוי, המשקף בערך $-0.002446 לערכו. זה מצביע על כך ש ESVC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך ESV Capital (ESVC) מודול חיזוי מחיר עובד? ESV Capital מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ESVCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךESV Capital לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ESVC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ESV Capital. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלESVC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלESVC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ESV Capital.

מדוע ESVC חיזוי מחירים חשוב?

ESVC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ESVC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ESVC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ESVC בחודש הבא? על פי ESV Capital (ESVC) כלי תחזית המחירים, המחיר ESVC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ESVC בשנת 2026? המחיר של 1 ESV Capital (ESVC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ESVC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ESVC בשנת 2027? ESV Capital (ESVC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESVC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ESVC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ESV Capital (ESVC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ESVC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ESV Capital (ESVC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ESVC בשנת 2030? המחיר של 1 ESV Capital (ESVC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ESVC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ESVC תחזית המחיר בשנת 2040? ESV Capital (ESVC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ESVC עד שנת 2040.