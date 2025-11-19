Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר (USD)

קבל Eris Amplified Luna תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AMPLUNA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Eris Amplified Luna % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Eris Amplified Luna תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Eris Amplified Luna ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.142556 בשנת 2025. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Eris Amplified Luna ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.149683 בשנת 2026. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AMPLUNA הוא $ 0.157167 עם 10.25% שיעור צמיחה. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AMPLUNA הוא $ 0.165026 עם 15.76% שיעור צמיחה. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AMPLUNA הוא $ 0.173277 עם 21.55% שיעור צמיחה. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AMPLUNA הוא $ 0.181941 עם 27.63% שיעור צמיחה. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Eris Amplified Luna עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.296363. Eris Amplified Luna (AMPLUNA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Eris Amplified Luna עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.482745. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.142556 0.00%

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Eris Amplified Luna מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 431.93K$ 431.93K $ 431.93K אספקת מחזור 3.03M 3.03M 3.03M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AMPLUNA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AMPLUNA יש כמות במעגל של 3.03M ושווי שוק כולל של $ 431.93K. צפה AMPLUNA במחיר חי

Eris Amplified Luna מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEris Amplified Lunaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEris Amplified Luna הוא 0.142556USD. היצע במחזור של Eris Amplified Luna(AMPLUNA) הוא 3.03M AMPLUNA , מה שמעניק לו שווי שוק של $431,928 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 3.38% $ 0.004663 $ 0.14257 $ 0.135586

7 ימים -11.65% $ -0.016617 $ 0.176763 $ 0.136143

30 ימים -19.18% $ -0.027346 $ 0.176763 $ 0.136143 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Eris Amplified Luna הראה תנועת מחירים של $0.004663 , המשקפת 3.38% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Eris Amplified Luna נסחר בשיא של $0.176763 ושפל של $0.136143 . נרשם שינוי במחיר של -11.65% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAMPLUNA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Eris Amplified Luna חווה -19.18% שינוי, המשקף בערך $-0.027346 לערכו. זה מצביע על כך ש AMPLUNA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Eris Amplified Luna (AMPLUNA) מודול חיזוי מחיר עובד? Eris Amplified Luna מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AMPLUNAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEris Amplified Luna לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AMPLUNA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Eris Amplified Luna. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAMPLUNA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAMPLUNA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Eris Amplified Luna.

מדוע AMPLUNA חיזוי מחירים חשוב?

AMPLUNA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

