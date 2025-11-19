EPIC FAIL GUY (EFG) תחזית מחיר (USD)

סטטיסטיקת מחירים נוכחית EPIC FAIL GUY מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K אספקת מחזור 859.30M 859.30M 859.30M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EFG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EFG יש כמות במעגל של 859.30M ושווי שוק כולל של $ 8.63K. צפה EFG במחיר חי

EPIC FAIL GUY מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEPIC FAIL GUYדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEPIC FAIL GUY הוא 0USD. היצע במחזור של EPIC FAIL GUY(EFG) הוא 859.30M EFG , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,626.03 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -17.38% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000010

30 ימים -23.18% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000010 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,EPIC FAIL GUY הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,EPIC FAIL GUY נסחר בשיא של $0.000012 ושפל של $0.000010 . נרשם שינוי במחיר של -17.38% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEFG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,EPIC FAIL GUY חווה -23.18% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש EFG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך EPIC FAIL GUY (EFG) מודול חיזוי מחיר עובד? EPIC FAIL GUY מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EFGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEPIC FAIL GUY לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EFG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של EPIC FAIL GUY. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEFG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEFG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של EPIC FAIL GUY.

מדוע EFG חיזוי מחירים חשוב?

EFG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם EFG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, EFG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של EFG בחודש הבא? על פי EPIC FAIL GUY (EFG) כלי תחזית המחירים, המחיר EFG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 EFG בשנת 2026? המחיר של 1 EPIC FAIL GUY (EFG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EFG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של EFG בשנת 2027? EPIC FAIL GUY (EFG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EFG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של EFG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, EPIC FAIL GUY (EFG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של EFG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, EPIC FAIL GUY (EFG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 EFG בשנת 2030? המחיר של 1 EPIC FAIL GUY (EFG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EFG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי EFG תחזית המחיר בשנת 2040? EPIC FAIL GUY (EFG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EFG עד שנת 2040.