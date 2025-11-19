Edu3Games (EGN) תחזית מחיר (USD)

קבל Edu3Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EGN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Edu3Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Edu3Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Edu3Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010785 בשנת 2025. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Edu3Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.011324 בשנת 2026. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של EGN הוא $ 0.011890 עם 10.25% שיעור צמיחה. Edu3Games (EGN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של EGN הוא $ 0.012485 עם 15.76% שיעור צמיחה. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של EGN הוא $ 0.013109 עם 21.55% שיעור צמיחה. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EGN הוא $ 0.013765 עם 27.63% שיעור צמיחה. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Edu3Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022421. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Edu3Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.036522. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.010785 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.010829 0.41% Edu3Games (EGN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEGNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.010785 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Edu3Games (EGN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEGN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.010786 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Edu3Games (EGN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEGN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.010795 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Edu3Games (EGN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEGN הוא $0.010829 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Edu3Games מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EGN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EGN יש כמות במעגל של 1000.00M ושווי שוק כולל של $ 10.77M. צפה EGN במחיר חי

Edu3Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEdu3Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEdu3Games הוא 0.010785USD. היצע במחזור של Edu3Games(EGN) הוא 1000.00M EGN , מה שמעניק לו שווי שוק של $10,773,479 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.29% $ 0.000241 $ 0.010825 $ 0.010239

7 ימים -20.32% $ -0.002192 $ 0.018680 $ 0.010322

30 ימים -42.47% $ -0.004580 $ 0.018680 $ 0.010322 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Edu3Games הראה תנועת מחירים של $0.000241 , המשקפת 2.29% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Edu3Games נסחר בשיא של $0.018680 ושפל של $0.010322 . נרשם שינוי במחיר של -20.32% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEGN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Edu3Games חווה -42.47% שינוי, המשקף בערך $-0.004580 לערכו. זה מצביע על כך ש EGN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Edu3Games (EGN) מודול חיזוי מחיר עובד? Edu3Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EGNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEdu3Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EGN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Edu3Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEGN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEGN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Edu3Games.

מדוע EGN חיזוי מחירים חשוב?

EGN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם EGN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, EGN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של EGN בחודש הבא? על פי Edu3Games (EGN) כלי תחזית המחירים, המחיר EGN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 EGN בשנת 2026? המחיר של 1 Edu3Games (EGN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EGN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של EGN בשנת 2027? Edu3Games (EGN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EGN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של EGN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Edu3Games (EGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של EGN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Edu3Games (EGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 EGN בשנת 2030? המחיר של 1 Edu3Games (EGN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EGN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי EGN תחזית המחיר בשנת 2040? Edu3Games (EGN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EGN עד שנת 2040. הירשם עכשיו