Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר (USD)

קבל Digital Oil Memecoin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OIL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות OIL

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Digital Oil Memecoin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Digital Oil Memecoin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Digital Oil Memecoin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Digital Oil Memecoin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OIL הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Digital Oil Memecoin (OIL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OIL הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OIL הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OIL הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Digital Oil Memecoin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Digital Oil Memecoin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Digital Oil Memecoin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOILב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOIL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOIL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Digital Oil Memecoin (OIL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOIL הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Digital Oil Memecoin מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 95.00K$ 95.00K $ 95.00K אספקת מחזור 998.28M 998.28M 998.28M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OIL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OIL יש כמות במעגל של 998.28M ושווי שוק כולל של $ 95.00K. צפה OIL במחיר חי

Digital Oil Memecoin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDigital Oil Memecoinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDigital Oil Memecoin הוא 0USD. היצע במחזור של Digital Oil Memecoin(OIL) הוא 998.28M OIL , מה שמעניק לו שווי שוק של $94,996 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 20.07% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -5.91% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000078

30 ימים -18.22% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000078 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Digital Oil Memecoin הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 20.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Digital Oil Memecoin נסחר בשיא של $0.000114 ושפל של $0.000078 . נרשם שינוי במחיר של -5.91% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOIL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Digital Oil Memecoin חווה -18.22% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש OIL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Digital Oil Memecoin (OIL) מודול חיזוי מחיר עובד? Digital Oil Memecoin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OILעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDigital Oil Memecoin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OIL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Digital Oil Memecoin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOIL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOIL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Digital Oil Memecoin.

מדוע OIL חיזוי מחירים חשוב?

OIL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OIL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OIL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OIL בחודש הבא? על פי Digital Oil Memecoin (OIL) כלי תחזית המחירים, המחיר OIL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OIL בשנת 2026? המחיר של 1 Digital Oil Memecoin (OIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OIL בשנת 2027? Digital Oil Memecoin (OIL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OIL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OIL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Digital Oil Memecoin (OIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OIL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Digital Oil Memecoin (OIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OIL בשנת 2030? המחיר של 1 Digital Oil Memecoin (OIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OIL תחזית המחיר בשנת 2040? Digital Oil Memecoin (OIL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OIL עד שנת 2040. הירשם עכשיו