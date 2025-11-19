Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר (USD)

קבל Decentralized Gaming Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DGN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Decentralized Gaming Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Decentralized Gaming Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Decentralized Gaming Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000062 בשנת 2025. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Decentralized Gaming Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000065 בשנת 2026. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DGN הוא $ 0.000068 עם 10.25% שיעור צמיחה. Decentralized Gaming Network (DGN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DGN הוא $ 0.000072 עם 15.76% שיעור צמיחה. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DGN הוא $ 0.000075 עם 21.55% שיעור צמיחה. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DGN הוא $ 0.000079 עם 27.63% שיעור צמיחה. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Decentralized Gaming Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000129. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Decentralized Gaming Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000211. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000062 0.00%

2026 $ 0.000065 5.00%

2027 $ 0.000068 10.25%

2028 $ 0.000072 15.76%

2029 $ 0.000075 21.55%

2030 $ 0.000079 27.63%

2031 $ 0.000083 34.01%

2032 $ 0.000087 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000092 47.75%

2034 $ 0.000096 55.13%

2035 $ 0.000101 62.89%

2036 $ 0.000106 71.03%

2037 $ 0.000112 79.59%

2038 $ 0.000117 88.56%

2039 $ 0.000123 97.99%

2040 $ 0.000129 107.89% הצג עוד לטווח קצר Decentralized Gaming Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000062 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000062 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000062 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000062 0.41% Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDGNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000062 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDGN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000062 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDGN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000062 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Decentralized Gaming Network (DGN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDGN הוא $0.000062 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Decentralized Gaming Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DGN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DGN יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 6.24K. צפה DGN במחיר חי

Decentralized Gaming Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDecentralized Gaming Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDecentralized Gaming Network הוא 0.000062USD. היצע במחזור של Decentralized Gaming Network(DGN) הוא 100.00M DGN , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,237.28 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -19.72% $ -0.000012 $ 0.000670 $ 0.000060

30 ימים -90.61% $ -0.000056 $ 0.000670 $ 0.000060 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Decentralized Gaming Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Decentralized Gaming Network נסחר בשיא של $0.000670 ושפל של $0.000060 . נרשם שינוי במחיר של -19.72% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDGN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Decentralized Gaming Network חווה -90.61% שינוי, המשקף בערך $-0.000056 לערכו. זה מצביע על כך ש DGN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Decentralized Gaming Network (DGN) מודול חיזוי מחיר עובד? Decentralized Gaming Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DGNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDecentralized Gaming Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DGN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Decentralized Gaming Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDGN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDGN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Decentralized Gaming Network.

מדוע DGN חיזוי מחירים חשוב?

DGN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

