הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Cicada Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Cicada Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cicada Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002199 בשנת 2025. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cicada Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002308 בשנת 2026. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LTCIC הוא $ 0.002424 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cicada Finance (LTCIC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LTCIC הוא $ 0.002545 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LTCIC הוא $ 0.002672 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LTCIC הוא $ 0.002806 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cicada Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004571. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cicada Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007446. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002199 0.00%

2026 $ 0.002308 5.00%

2027 $ 0.002424 10.25%

2028 $ 0.002545 15.76%

2029 $ 0.002672 21.55%

2030 $ 0.002806 27.63%

2031 $ 0.002946 34.01%

2032 $ 0.003094 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003248 47.75%

2034 $ 0.003411 55.13%

2035 $ 0.003581 62.89%

2036 $ 0.003761 71.03%

2037 $ 0.003949 79.59%

2038 $ 0.004146 88.56%

2039 $ 0.004353 97.99%

2040 $ 0.004571 107.89% הצג עוד לטווח קצר Cicada Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002199 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002199 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002201 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002208 0.41% Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLTCICב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002199 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLTCIC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002199 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLTCIC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002201 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cicada Finance (LTCIC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLTCIC הוא $0.002208 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cicada Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M אספקת מחזור 2.61B 2.61B 2.61B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LTCIC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LTCIC יש כמות במעגל של 2.61B ושווי שוק כולל של $ 5.77M. צפה LTCIC במחיר חי

Cicada Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCicada Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCicada Finance הוא 0.002199USD. היצע במחזור של Cicada Finance(LTCIC) הוא 2.61B LTCIC , מה שמעניק לו שווי שוק של $5,771,086 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.72% $ 0 $ 0.002215 $ 0.002018

7 ימים 3.25% $ 0.000071 $ 0.002300 $ 0.002024

30 ימים -4.97% $ -0.000109 $ 0.002300 $ 0.002024 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cicada Finance הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.72% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cicada Finance נסחר בשיא של $0.002300 ושפל של $0.002024 . נרשם שינוי במחיר של 3.25% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLTCIC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cicada Finance חווה -4.97% שינוי, המשקף בערך $-0.000109 לערכו. זה מצביע על כך ש LTCIC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Cicada Finance (LTCIC) מודול חיזוי מחיר עובד? Cicada Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LTCICעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCicada Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LTCIC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cicada Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLTCIC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLTCIC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cicada Finance.

מדוע LTCIC חיזוי מחירים חשוב?

LTCIC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LTCIC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LTCIC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LTCIC בחודש הבא? על פי Cicada Finance (LTCIC) כלי תחזית המחירים, המחיר LTCIC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LTCIC בשנת 2026? המחיר של 1 Cicada Finance (LTCIC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LTCIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LTCIC בשנת 2027? Cicada Finance (LTCIC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LTCIC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LTCIC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cicada Finance (LTCIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LTCIC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cicada Finance (LTCIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LTCIC בשנת 2030? המחיר של 1 Cicada Finance (LTCIC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LTCIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LTCIC תחזית המחיר בשנת 2040? Cicada Finance (LTCIC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LTCIC עד שנת 2040.