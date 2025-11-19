Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר (USD)

קבל Chrema Coin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CRMC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Chrema Coin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Chrema Coin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Chrema Coin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.762756 בשנת 2025. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Chrema Coin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.800893 בשנת 2026. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CRMC הוא $ 0.840938 עם 10.25% שיעור צמיחה. Chrema Coin (CRMC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CRMC הוא $ 0.882985 עם 15.76% שיעור צמיחה. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CRMC הוא $ 0.927134 עם 21.55% שיעור צמיחה. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CRMC הוא $ 0.973491 עם 27.63% שיעור צמיחה. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Chrema Coin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.5857. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Chrema Coin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.5829. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.762756 0.00%

2040 $ 1.5857 107.89% הצג עוד לטווח קצר Chrema Coin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.762756 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.762860 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.763487 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.765890 0.41% Chrema Coin (CRMC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCRMCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.762756 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCRMC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.762860 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCRMC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.763487 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Chrema Coin (CRMC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCRMC הוא $0.765890 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Chrema Coin מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M אספקת מחזור 10.99M 10.99M 10.99M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר CRMC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, CRMC יש כמות במעגל של 10.99M ושווי שוק כולל של $ 8.38M. צפה CRMC במחיר חי

Chrema Coin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בChrema Coinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלChrema Coin הוא 0.762756USD. היצע במחזור של Chrema Coin(CRMC) הוא 10.99M CRMC , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,384,771 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -4.70% $ -0.037664 $ 0.801089 $ 0.718042

7 ימים -1.81% $ -0.013862 $ 0.943457 $ 0.726002

30 ימים -12.21% $ -0.093141 $ 0.943457 $ 0.726002 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Chrema Coin הראה תנועת מחירים של $-0.037664 , המשקפת -4.70% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Chrema Coin נסחר בשיא של $0.943457 ושפל של $0.726002 . נרשם שינוי במחיר של -1.81% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCRMC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Chrema Coin חווה -12.21% שינוי, המשקף בערך $-0.093141 לערכו. זה מצביע על כך ש CRMC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Chrema Coin (CRMC) מודול חיזוי מחיר עובד? Chrema Coin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CRMCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךChrema Coin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CRMC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Chrema Coin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCRMC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCRMC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Chrema Coin.

מדוע CRMC חיזוי מחירים חשוב?

CRMC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

