Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Beavers by CEDEN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000118 בשנת 2025. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Beavers by CEDEN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000124 בשנת 2026. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BEAVER הוא $ 0.000131 עם 10.25% שיעור צמיחה. Beavers by CEDEN (BEAVER) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BEAVER הוא $ 0.000137 עם 15.76% שיעור צמיחה. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BEAVER הוא $ 0.000144 עם 21.55% שיעור צמיחה. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BEAVER הוא $ 0.000151 עם 27.63% שיעור צמיחה. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Beavers by CEDEN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000247. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Beavers by CEDEN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000402.

2026 $ 0.000124 5.00%

2027 $ 0.000131 10.25%

2028 $ 0.000137 15.76%

2029 $ 0.000144 21.55%

2030 $ 0.000151 27.63%

2031 $ 0.000159 34.01%

2032 $ 0.000167 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000175 47.75%

2034 $ 0.000184 55.13%

2035 $ 0.000193 62.89%

2036 $ 0.000203 71.03%

2037 $ 0.000213 79.59%

2038 $ 0.000224 88.56%

2039 $ 0.000235 97.99%

2040 $ 0.000247 107.89% הצג עוד לטווח קצר Beavers by CEDEN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000118 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000118 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000118 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000119 0.41% Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBEAVERב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000118 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBEAVER , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000118 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBEAVER , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000118 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Beavers by CEDEN (BEAVER) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBEAVER הוא $0.000119 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Beavers by CEDEN מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 799.61K$ 799.61K $ 799.61K אספקת מחזור 6.72B 6.72B 6.72B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BEAVER העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BEAVER יש כמות במעגל של 6.72B ושווי שוק כולל של $ 799.61K. צפה BEAVER במחיר חי

Beavers by CEDEN מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBeavers by CEDENדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBeavers by CEDEN הוא 0.000118USD. היצע במחזור של Beavers by CEDEN(BEAVER) הוא 6.72B BEAVER , מה שמעניק לו שווי שוק של $799,608 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.16% $ 0 $ 0.000119 $ 0.000112

7 ימים -12.17% $ -0.000014 $ 0.000139 $ 0.000113

30 ימים -14.40% $ -0.000017 $ 0.000139 $ 0.000113 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Beavers by CEDEN הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.16% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Beavers by CEDEN נסחר בשיא של $0.000139 ושפל של $0.000113 . נרשם שינוי במחיר של -12.17% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBEAVER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Beavers by CEDEN חווה -14.40% שינוי, המשקף בערך $-0.000017 לערכו. זה מצביע על כך ש BEAVER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Beavers by CEDEN (BEAVER) מודול חיזוי מחיר עובד? Beavers by CEDEN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BEAVERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBeavers by CEDEN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BEAVER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Beavers by CEDEN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBEAVER . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBEAVER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Beavers by CEDEN.

מדוע BEAVER חיזוי מחירים חשוב?

BEAVER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

