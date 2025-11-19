BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר (USD)

קבל BEAST SELLER תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BEAST יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של BEAST SELLER % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה BEAST SELLER תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, BEAST SELLER ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004162 בשנת 2025. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, BEAST SELLER ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004370 בשנת 2026. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BEAST הוא $ 0.004588 עם 10.25% שיעור צמיחה. BEAST SELLER (BEAST) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BEAST הוא $ 0.004818 עם 15.76% שיעור צמיחה. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BEAST הוא $ 0.005059 עם 21.55% שיעור צמיחה. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BEAST הוא $ 0.005312 עם 27.63% שיעור צמיחה. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של BEAST SELLER עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008652. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של BEAST SELLER עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014094.

2040 $ 0.008652 107.89% הצג עוד לטווח קצר BEAST SELLER תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004162 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004162 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004166 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004179 0.41% BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBEASTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004162 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBEAST , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004162 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBEAST , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004166 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. BEAST SELLER (BEAST) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBEAST הוא $0.004179 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית BEAST SELLER מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 288.96K$ 288.96K $ 288.96K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BEAST העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BEAST יש כמות במעגל של 69.42M ושווי שוק כולל של $ 288.96K. צפה BEAST במחיר חי

BEAST SELLER מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBEAST SELLERדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBEAST SELLER הוא 0.004162USD. היצע במחזור של BEAST SELLER(BEAST) הוא 69.42M BEAST , מה שמעניק לו שווי שוק של $288,963 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 18.37% $ 0.000645 $ 0.004445 $ 0.003510

7 ימים -27.56% $ -0.001147 $ 0.011834 $ 0.002912

30 ימים -62.93% $ -0.002619 $ 0.011834 $ 0.002912 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,BEAST SELLER הראה תנועת מחירים של $0.000645 , המשקפת 18.37% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,BEAST SELLER נסחר בשיא של $0.011834 ושפל של $0.002912 . נרשם שינוי במחיר של -27.56% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBEAST הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,BEAST SELLER חווה -62.93% שינוי, המשקף בערך $-0.002619 לערכו. זה מצביע על כך ש BEAST עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך BEAST SELLER (BEAST) מודול חיזוי מחיר עובד? BEAST SELLER מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BEASTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBEAST SELLER לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BEAST , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של BEAST SELLER. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBEAST . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBEAST כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של BEAST SELLER.

מדוע BEAST חיזוי מחירים חשוב?

BEAST תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BEAST כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BEAST ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BEAST בחודש הבא? על פי BEAST SELLER (BEAST) כלי תחזית המחירים, המחיר BEAST הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BEAST בשנת 2026? המחיר של 1 BEAST SELLER (BEAST) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BEAST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BEAST בשנת 2027? BEAST SELLER (BEAST) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BEAST עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BEAST בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, BEAST SELLER (BEAST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BEAST בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, BEAST SELLER (BEAST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BEAST בשנת 2030? המחיר של 1 BEAST SELLER (BEAST) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BEAST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BEAST תחזית המחיר בשנת 2040? BEAST SELLER (BEAST) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BEAST עד שנת 2040. הירשם עכשיו