בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) /

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר (USD)

קבל Backbone Labs Staked LUNA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BLUNA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות BLUNA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Backbone Labs Staked LUNA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Backbone Labs Staked LUNA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Backbone Labs Staked LUNA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.118545 בשנת 2025. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Backbone Labs Staked LUNA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.124472 בשנת 2026. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BLUNA הוא $ 0.130695 עם 10.25% שיעור צמיחה. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BLUNA הוא $ 0.137230 עם 15.76% שיעור צמיחה. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BLUNA הוא $ 0.144092 עם 21.55% שיעור צמיחה. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BLUNA הוא $ 0.151296 עם 27.63% שיעור צמיחה. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Backbone Labs Staked LUNA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.246446. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Backbone Labs Staked LUNA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.401435. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.118545 0.00%

2026 $ 0.124472 5.00%

2027 $ 0.130695 10.25%

2028 $ 0.137230 15.76%

2029 $ 0.144092 21.55%

2030 $ 0.151296 27.63%

2031 $ 0.158861 34.01%

2032 $ 0.166804 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.175144 47.75%

2034 $ 0.183902 55.13%

2035 $ 0.193097 62.89%

2036 $ 0.202752 71.03%

2037 $ 0.212889 79.59%

2038 $ 0.223534 88.56%

2039 $ 0.234710 97.99%

2040 $ 0.246446 107.89% הצג עוד לטווח קצר Backbone Labs Staked LUNA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.118545 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.118561 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.118658 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.119032 0.41% Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBLUNAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.118545 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBLUNA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.118561 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBLUNA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.118658 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBLUNA הוא $0.119032 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Backbone Labs Staked LUNA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K אספקת מחזור 1.45M 1.45M 1.45M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BLUNA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BLUNA יש כמות במעגל של 1.45M ושווי שוק כולל של $ 172.14K. צפה BLUNA במחיר חי

Backbone Labs Staked LUNA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBackbone Labs Staked LUNAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBackbone Labs Staked LUNA הוא 0.118545USD. היצע במחזור של Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA) הוא 1.45M BLUNA , מה שמעניק לו שווי שוק של $172,144 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.34% $ 0.002707 $ 0.118823 $ 0.113063

7 ימים -13.40% $ -0.015893 $ 0.149344 $ 0.113520

30 ימים -20.45% $ -0.024252 $ 0.149344 $ 0.113520 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Backbone Labs Staked LUNA הראה תנועת מחירים של $0.002707 , המשקפת 2.34% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Backbone Labs Staked LUNA נסחר בשיא של $0.149344 ושפל של $0.113520 . נרשם שינוי במחיר של -13.40% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBLUNA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Backbone Labs Staked LUNA חווה -20.45% שינוי, המשקף בערך $-0.024252 לערכו. זה מצביע על כך ש BLUNA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) מודול חיזוי מחיר עובד? Backbone Labs Staked LUNA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BLUNAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBackbone Labs Staked LUNA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BLUNA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Backbone Labs Staked LUNA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBLUNA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBLUNA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Backbone Labs Staked LUNA.

מדוע BLUNA חיזוי מחירים חשוב?

BLUNA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BLUNA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BLUNA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BLUNA בחודש הבא? על פי Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) כלי תחזית המחירים, המחיר BLUNA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BLUNA בשנת 2026? המחיר של 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BLUNA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BLUNA בשנת 2027? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLUNA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BLUNA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BLUNA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BLUNA בשנת 2030? המחיר של 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BLUNA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BLUNA תחזית המחיר בשנת 2040? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLUNA עד שנת 2040. הירשם עכשיו