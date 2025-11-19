Aurk AI (AURK) תחזית מחיר (USD)

קבל Aurk AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AURK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Aurk AI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Aurk AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Aurk AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000584 בשנת 2025. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Aurk AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000613 בשנת 2026. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AURK הוא $ 0.000644 עם 10.25% שיעור צמיחה. Aurk AI (AURK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AURK הוא $ 0.000676 עם 15.76% שיעור צמיחה. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AURK הוא $ 0.000710 עם 21.55% שיעור צמיחה. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AURK הוא $ 0.000745 עם 27.63% שיעור צמיחה. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Aurk AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001214. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Aurk AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001978. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000584 0.00%

2040 $ 0.001214 107.89% הצג עוד לטווח קצר Aurk AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000584 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000584 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000584 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000586 0.41% Aurk AI (AURK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAURKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000584 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Aurk AI (AURK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAURK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000584 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Aurk AI (AURK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAURK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000584 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Aurk AI (AURK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAURK הוא $0.000586 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Aurk AI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K אספקת מחזור 72.97M 72.97M 72.97M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AURK העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AURK יש כמות במעגל של 72.97M ושווי שוק כולל של $ 42.63K. צפה AURK במחיר חי

Aurk AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAurk AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAurk AI הוא 0.000584USD. היצע במחזור של Aurk AI(AURK) הוא 72.97M AURK , מה שמעניק לו שווי שוק של $42,632 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.94% $ 0 $ 0.000584 $ 0.000545

7 ימים -12.66% $ -0.000073 $ 0.000875 $ 0.000551

30 ימים -32.39% $ -0.000189 $ 0.000875 $ 0.000551 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Aurk AI הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.94% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Aurk AI נסחר בשיא של $0.000875 ושפל של $0.000551 . נרשם שינוי במחיר של -12.66% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAURK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Aurk AI חווה -32.39% שינוי, המשקף בערך $-0.000189 לערכו. זה מצביע על כך ש AURK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Aurk AI (AURK) מודול חיזוי מחיר עובד? Aurk AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AURKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAurk AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AURK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Aurk AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAURK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAURK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Aurk AI.

מדוע AURK חיזוי מחירים חשוב?

AURK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AURK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AURK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AURK בחודש הבא? על פי Aurk AI (AURK) כלי תחזית המחירים, המחיר AURK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AURK בשנת 2026? המחיר של 1 Aurk AI (AURK) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AURK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AURK בשנת 2027? Aurk AI (AURK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AURK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AURK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aurk AI (AURK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AURK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aurk AI (AURK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AURK בשנת 2030? המחיר של 1 Aurk AI (AURK) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AURK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AURK תחזית המחיר בשנת 2040? Aurk AI (AURK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AURK עד שנת 2040. הירשם עכשיו