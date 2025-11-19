Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר (USD)

קבל Alpaca תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ALPACA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ALPACA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Alpaca % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Alpaca תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Alpaca ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000103 בשנת 2025. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Alpaca ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000108 בשנת 2026. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ALPACA הוא $ 0.000114 עם 10.25% שיעור צמיחה. Alpaca (ALPACA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ALPACA הוא $ 0.000120 עם 15.76% שיעור צמיחה. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ALPACA הוא $ 0.000126 עם 21.55% שיעור צמיחה. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ALPACA הוא $ 0.000132 עם 27.63% שיעור צמיחה. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Alpaca עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000215. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Alpaca עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000351. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000103 0.00%

2026 $ 0.000108 5.00%

2027 $ 0.000114 10.25%

2028 $ 0.000120 15.76%

2029 $ 0.000126 21.55%

2030 $ 0.000132 27.63%

2031 $ 0.000138 34.01%

2032 $ 0.000145 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000153 47.75%

2034 $ 0.000160 55.13%

2035 $ 0.000168 62.89%

2036 $ 0.000177 71.03%

2037 $ 0.000186 79.59%

2038 $ 0.000195 88.56%

2039 $ 0.000205 97.99%

2040 $ 0.000215 107.89% הצג עוד לטווח קצר Alpaca תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000103 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000103 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000103 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000104 0.41% Alpaca (ALPACA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורALPACAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000103 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Alpaca (ALPACA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורALPACA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000103 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Alpaca (ALPACA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורALPACA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000103 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Alpaca (ALPACA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורALPACA הוא $0.000104 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Alpaca מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 99.40K$ 99.40K $ 99.40K אספקת מחזור 962.10M 962.10M 962.10M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ALPACA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ALPACA יש כמות במעגל של 962.10M ושווי שוק כולל של $ 99.40K. צפה ALPACA במחיר חי

Alpaca מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAlpacaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAlpaca הוא 0.000103USD. היצע במחזור של Alpaca(ALPACA) הוא 962.10M ALPACA , מה שמעניק לו שווי שוק של $99,401 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 6.92% $ 0 $ 0.000103 $ 0.000093

7 ימים -0.50% $ -0.000000 $ 0.000155 $ 0.000093

30 ימים -34.34% $ -0.000035 $ 0.000155 $ 0.000093 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Alpaca הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 6.92% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Alpaca נסחר בשיא של $0.000155 ושפל של $0.000093 . נרשם שינוי במחיר של -0.50% . מגמה אחרונה זו מציגה אתALPACA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Alpaca חווה -34.34% שינוי, המשקף בערך $-0.000035 לערכו. זה מצביע על כך ש ALPACA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Alpaca (ALPACA) מודול חיזוי מחיר עובד? Alpaca מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ALPACAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAlpaca לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ALPACA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Alpaca. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלALPACA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלALPACA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Alpaca.

מדוע ALPACA חיזוי מחירים חשוב?

ALPACA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ALPACA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ALPACA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ALPACA בחודש הבא? על פי Alpaca (ALPACA) כלי תחזית המחירים, המחיר ALPACA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ALPACA בשנת 2026? המחיר של 1 Alpaca (ALPACA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ALPACA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ALPACA בשנת 2027? Alpaca (ALPACA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ALPACA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ALPACA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alpaca (ALPACA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ALPACA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alpaca (ALPACA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ALPACA בשנת 2030? המחיר של 1 Alpaca (ALPACA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ALPACA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ALPACA תחזית המחיר בשנת 2040? Alpaca (ALPACA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ALPACA עד שנת 2040. הירשם עכשיו