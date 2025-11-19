VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר (USD)

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC

קבל VULPEFI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VULPEFIOLD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות VULPEFIOLD

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של VULPEFI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- USD מַמָשִׁי נְבוּאָה VULPEFI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, VULPEFI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ -- בשנת 2025. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, VULPEFI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ -- בשנת 2026. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VULPEFIOLD הוא $ -- עם 10.25% שיעור צמיחה. VULPEFI (VULPEFIOLD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VULPEFIOLD הוא $ -- עם 15.76% שיעור צמיחה. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VULPEFIOLD הוא $ -- עם 21.55% שיעור צמיחה. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VULPEFIOLD הוא $ -- עם 27.63% שיעור צמיחה. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של VULPEFI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של VULPEFI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ -- 0.00%

2026 $ -- 5.00%

2027 $ -- 10.25%

2028 $ -- 15.76%

2029 $ -- 21.55%

2030 $ -- 27.63%

2031 $ -- 34.01%

2032 $ -- 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ -- 47.75%

2034 $ -- 55.13%

2035 $ -- 62.89%

2036 $ -- 71.03%

2037 $ -- 79.59%

2038 $ -- 88.56%

2039 $ -- 97.99%

2040 $ -- 107.89% הצג עוד לטווח קצר VULPEFI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ -- 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ -- 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ -- 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ -- 0.41% VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVULPEFIOLDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $-- . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVULPEFIOLD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $-- . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVULPEFIOLD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $-- . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. VULPEFI (VULPEFIOLD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVULPEFIOLD הוא $-- . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית VULPEFI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VULPEFIOLD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VULPEFIOLD יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה VULPEFIOLD במחיר חי

VULPEFI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVULPEFIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVULPEFI הוא --USD. היצע במחזור של VULPEFI(VULPEFIOLD) הוא 0.00 VULPEFIOLD , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ -- $ -- $ --

7 ימים 0.00% $ -- $ -- $ --

30 ימים 0.00% $ -- $ -- $ -- ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,VULPEFI הראה תנועת מחירים של $-- , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,VULPEFI נסחר בשיא של $-- ושפל של $-- . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVULPEFIOLD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,VULPEFI חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $-- לערכו. זה מצביע על כך ש VULPEFIOLD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך VULPEFI (VULPEFIOLD) מודול חיזוי מחיר עובד? VULPEFI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VULPEFIOLDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVULPEFI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VULPEFIOLD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של VULPEFI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVULPEFIOLD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVULPEFIOLD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של VULPEFI.

מדוע VULPEFIOLD חיזוי מחירים חשוב?

VULPEFIOLD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VULPEFIOLD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VULPEFIOLD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VULPEFIOLD בחודש הבא? על פי VULPEFI (VULPEFIOLD) כלי תחזית המחירים, המחיר VULPEFIOLD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VULPEFIOLD בשנת 2026? המחיר של 1 VULPEFI (VULPEFIOLD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VULPEFIOLD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VULPEFIOLD בשנת 2027? VULPEFI (VULPEFIOLD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VULPEFIOLD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VULPEFIOLD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VULPEFI (VULPEFIOLD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VULPEFIOLD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, VULPEFI (VULPEFIOLD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VULPEFIOLD בשנת 2030? המחיר של 1 VULPEFI (VULPEFIOLD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VULPEFIOLD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VULPEFIOLD תחזית המחיר בשנת 2040? VULPEFI (VULPEFIOLD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VULPEFIOLD עד שנת 2040. הירשם עכשיו