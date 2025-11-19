Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Tuna Chain תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TUNACHAIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Tuna Chain
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Tuna Chain חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:39:39 (UTC+8)

Tuna Chain תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Tuna Chain ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.00046 בשנת 2025.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Tuna Chain ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000483 בשנת 2026.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TUNACHAIN הוא $ 0.000507 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Tuna Chain (TUNACHAIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TUNACHAIN הוא $ 0.000532 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TUNACHAIN הוא $ 0.000559 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TUNACHAIN הוא $ 0.000587 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Tuna Chain עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000956.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Tuna Chain עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001557.

לטווח קצר Tuna Chain תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.00046
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000460
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000460
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000461
    0.41%
Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורTUNACHAINב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.00046. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTUNACHAIN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000460. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTUNACHAIN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000460. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Tuna Chain (TUNACHAIN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTUNACHAIN הוא $0.000461. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Tuna Chain

$ 0.00046
$ 0.00046$ 0.00046

-0.02%

--
----

--
----

$ 55.67K
$ 55.67K$ 55.67K

--

המחיר TUNACHAIN העדכני הוא $ 0.00046. יש לו שינוי של -0.02% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.67Kב 24 שעות.
בנוסף, TUNACHAIN יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

איך לקנות Tuna Chain (TUNACHAIN)

מנסה לקנות TUNACHAIN? כעת ניתן לרכוש TUNACHAIN באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Tuna Chain ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות TUNACHAIN עכשיו

Tuna Chain מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTuna Chainדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTuna Chain הוא 0.000460USD. היצע במחזור של Tuna Chain(TUNACHAIN) הוא0.00 TUNACHAIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $--.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000462
    $ 0.000459
  • 7 ימים
    -0.53%
    $ -0.000533
    $ 0.000994
    $ 0.000457
  • 30 ימים
    -0.69%
    $ -0.001032
    $ 0.001508
    $ 0.000457
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Tuna Chain הראה תנועת מחירים של$-0.000000 , המשקפת-0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Tuna Chain נסחר בשיא של $0.000994 ושפל של $0.000457. נרשם שינוי במחיר של-0.53%. מגמה אחרונה זו מציגה אתTUNACHAIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Tuna Chain חווה -0.69%שינוי, המשקף בערך $-0.001032 לערכו. זה מצביע על כך ש TUNACHAIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Tuna Chain המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה TUNACHAIN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Tuna Chain (TUNACHAIN) מודול חיזוי מחיר עובד?

Tuna Chain מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TUNACHAINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTuna Chain לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TUNACHAIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Tuna Chain. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTUNACHAIN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTUNACHAIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Tuna Chain.

מדוע TUNACHAIN חיזוי מחירים חשוב?

TUNACHAIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם TUNACHAIN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, TUNACHAIN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של TUNACHAIN בחודש הבא?
על פי Tuna Chain (TUNACHAIN) כלי תחזית המחירים, המחיר TUNACHAIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 TUNACHAIN בשנת 2026?
המחיר של 1 Tuna Chain (TUNACHAIN) היום הוא $0.00046. על פי מודול התחזית שלעיל, TUNACHAIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של TUNACHAIN בשנת 2027?
Tuna Chain (TUNACHAIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TUNACHAIN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של TUNACHAIN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tuna Chain (TUNACHAIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של TUNACHAIN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tuna Chain (TUNACHAIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 TUNACHAIN בשנת 2030?
המחיר של 1 Tuna Chain (TUNACHAIN) היום הוא $0.00046. על פי מודול התחזית שלעיל, TUNACHAIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי TUNACHAIN תחזית המחיר בשנת 2040?
Tuna Chain (TUNACHAIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TUNACHAIN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.