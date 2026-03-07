Sologenic (SOLO) תחזית מחיר (USD)

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC

קבל Sologenic תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה SOLO עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

לקנות SOLO

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sologenic % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Sologenic תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD) Sologenic (SOLO) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה) בהתבסס על התחזית שלך, Sologenic עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ -- ב 2026. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה) בהתבסס על התחזית שלך, Sologenic עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ -- ב 2027. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים) על פי מודל תחזית המחיר, SOLO צפוי להגיע ל $ -- ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים) על פי מודל תחזית המחיר, SOLO צפוי להגיע ל $ -- ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים) על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של SOLO ב 2030 הוא $ --, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים) בשנת 2040, המחיר של Sologenic עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים) בשנת 2050, המחיר של Sologenic עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2026 $ -- 0.00%

2027 $ -- 5.00%

2028 $ -- 10.25%

2029 $ -- 15.76%

2030 $ -- 21.55%

2031 $ -- 27.63%

2032 $ -- 34.01%

2033 $ -- 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2034 $ -- 47.75%

2035 $ -- 55.13%

2036 $ -- 62.89%

2037 $ -- 71.03%

2038 $ -- 79.59%

2039 $ -- 88.56%

2040 $ -- 97.99%

2050 $ -- 222.51% לטווח קצר Sologenic תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה March 7, 2026(הַיוֹם) $ -- 0.00%

March 8, 2026(מחר) $ -- 0.01%

March 14, 2026(השבוע) $ -- 0.10%

April 6, 2026(30 ימים) $ -- 0.41% Sologenic (SOLO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSOLOב March 7, 2026(הַיוֹם) , הוא $-- . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Sologenic (SOLO) תחזית מחירים למחר עבור March 8, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורSOLO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $-- . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Sologenic (SOLO) תחזית מחירים להשבוע לפיMarch 14, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורSOLO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $-- . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Sologenic (SOLO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSOLO הוא $-- . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sologenic מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SOLO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SOLO יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה SOLO במחיר חי

Sologenic מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSologenicדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSologenic הוא --USD. היצע במחזור של Sologenic(SOLO) הוא 0.00 SOLO , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ -- $ -- $ --

7 ימים 0.00% $ -- $ -- $ --

30 ימים 0.00% $ -- $ -- $ -- ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Sologenic הראה תנועת מחירים של $-- , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Sologenic נסחר בשיא של $-- ושפל של $-- . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSOLO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Sologenic חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $-- לערכו. זה מצביע על כך ש SOLO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sologenic (SOLO) מודול חיזוי מחיר עובד? Sologenic מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SOLOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSologenic לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SOLO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sologenic. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSOLO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSOLO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sologenic.

מדוע SOLO חיזוי מחירים חשוב?

SOLO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SOLO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SOLO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SOLO בחודש הבא? על פי Sologenic (SOLO) כלי תחזית המחירים, המחיר SOLO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SOLO ב 2027? המחיר הנוכחי של 1 Sologenic (SOLO) הוא -- . בהתבסס על מודל התחזית שלעיל, SOLO צפוי לעלות ב 0.00% , ולהגיע ל -- ב 2027. מהו המחיר החזוי של SOLO ב 2028? Sologenic (SOLO) צפוי שיצמח בשיעור 0.00% שנתי של ויגיע למחיר של -- ל SOLO עד 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SOLO ב 2029? בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Sologenic (SOLO) צפוי לצמוח ב 0.00% , עם מחיר יעד משוער של -- ב 2029. מהו מחיר היעד המשוער של SOLO ב 2030? בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Sologenic (SOLO) צפוי לצמוח ב 0.00% , עם מחיר יעד משוער של -- ב 2030. מהי SOLO תחזית המחיר בשנת 2040? Sologenic (SOLO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOLO עד שנת 2040. הירשם עכשיו