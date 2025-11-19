Notevia (NVA) תחזית מחיר (USD)

קבל Notevia תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NVA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Notevia % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.000000006909 $0.000000006909 $0.000000006909 +3.69% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Notevia תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Notevia ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000000 בשנת 2025. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Notevia ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000000 בשנת 2026. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NVA הוא $ 0.000000 עם 10.25% שיעור צמיחה. Notevia (NVA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NVA הוא $ 0.000000 עם 15.76% שיעור צמיחה. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NVA הוא $ 0.000000 עם 21.55% שיעור צמיחה. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NVA הוא $ 0.000000 עם 27.63% שיעור צמיחה. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Notevia עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000000. Notevia (NVA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Notevia עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000000. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000000 0.00%

2026 $ 0.000000 5.00%

2027 $ 0.000000 10.25%

2028 $ 0.000000 15.76%

2029 $ 0.000000 21.55%

2030 $ 0.000000 27.63%

2031 $ 0.000000 34.01%

2032 $ 0.000000 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000000 47.75%

2034 $ 0.000000 55.13%

2035 $ 0.000000 62.89%

2036 $ 0.000000 71.03%

2037 $ 0.000000 79.59%

2038 $ 0.000000 88.56%

2039 $ 0.000000 97.99%

2040 $ 0.000000 107.89% הצג עוד לטווח קצר Notevia תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000000 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000000 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000000 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000000 0.41% Notevia (NVA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNVAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000000 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Notevia (NVA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNVA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000000 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Notevia (NVA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNVA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000000 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Notevia (NVA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNVA הוא $0.000000 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Notevia מחיר נוכחי $ 0.000000006909$ 0.000000006909 $ 0.000000006909 שינוי מחיר (24 שעות) +3.69% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) -- המחיר NVA העדכני הוא $ 0.000000006909. יש לו שינוי של +3.69% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 1.27Mב 24 שעות. בנוסף, NVA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה NVA במחיר חי

איך לקנות Notevia (NVA) מנסה לקנות NVA? כעת ניתן לרכוש NVA באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Notevia ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות NVA עכשיו

Notevia מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNoteviaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNotevia הוא 0.000000USD. היצע במחזור של Notevia(NVA) הוא 0.00 NVA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.59% $ 0.000000 $ 0.000000 $ 0.000000

7 ימים -0.93% $ -0.000000 $ 0.000000 $ 0.000000

30 ימים -0.99% $ -0.000020 $ 0.000021 $ 0.000000 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Notevia הראה תנועת מחירים של $0.000000 , המשקפת 0.59% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Notevia נסחר בשיא של $0.000000 ושפל של $0.000000 . נרשם שינוי במחיר של -0.93% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNVA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Notevia חווה -0.99% שינוי, המשקף בערך $-0.000020 לערכו. זה מצביע על כך ש NVA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Notevia המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NVA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Notevia (NVA) מודול חיזוי מחיר עובד? Notevia מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NVAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNotevia לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NVA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Notevia. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNVA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNVA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Notevia.

מדוע NVA חיזוי מחירים חשוב?

NVA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NVA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NVA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NVA בחודש הבא? על פי Notevia (NVA) כלי תחזית המחירים, המחיר NVA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NVA בשנת 2026? המחיר של 1 Notevia (NVA) היום הוא $0 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NVA בשנת 2027? Notevia (NVA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NVA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Notevia (NVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NVA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Notevia (NVA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NVA בשנת 2030? המחיר של 1 Notevia (NVA) היום הוא $0 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NVA תחזית המחיר בשנת 2040? Notevia (NVA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVA עד שנת 2040.