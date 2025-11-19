Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר (USD)

קבל Microsoft תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MSFTON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Microsoft % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $491.63 $491.63 $491.63 +0.36% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Microsoft תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Microsoft ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 491.63 בשנת 2025. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Microsoft ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 516.2115 בשנת 2026. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MSFTON הוא $ 542.0220 עם 10.25% שיעור צמיחה. Microsoft (MSFTON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MSFTON הוא $ 569.1231 עם 15.76% שיעור צמיחה. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MSFTON הוא $ 597.5793 עם 21.55% שיעור צמיחה. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MSFTON הוא $ 627.4583 עם 27.63% שיעור צמיחה. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Microsoft עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,022.0634. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Microsoft עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,664.8336. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 491.63 0.00%

2026 $ 516.2115 5.00%

2027 $ 542.0220 10.25%

2028 $ 569.1231 15.76%

2029 $ 597.5793 21.55%

2030 $ 627.4583 27.63%

2031 $ 658.8312 34.01%

2032 $ 691.7727 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 726.3614 47.75%

2034 $ 762.6794 55.13%

2035 $ 800.8134 62.89%

2036 $ 840.8541 71.03%

2037 $ 882.8968 79.59%

2038 $ 927.0416 88.56%

2039 $ 973.3937 97.99%

2040 $ 1,022.0634 107.89% הצג עוד לטווח קצר Microsoft תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 491.63 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 491.6973 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 492.1014 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 493.6503 0.41% Microsoft (MSFTON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMSFTONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $491.63 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Microsoft (MSFTON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMSFTON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $491.6973 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Microsoft (MSFTON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMSFTON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $492.1014 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Microsoft (MSFTON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMSFTON הוא $493.6503 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Microsoft מחיר נוכחי $ 491.63$ 491.63 $ 491.63 שינוי מחיר (24 שעות) +0.36% שווי שוק $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M אספקת מחזור 4.94K 4.94K 4.94K נפח (24 שעות) $ 68.52K$ 68.52K $ 68.52K נפח (24 שעות) -- המחיר MSFTON העדכני הוא $ 491.63. יש לו שינוי של +0.36% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 68.52Kב 24 שעות. בנוסף, MSFTON יש כמות במעגל של 4.94K ושווי שוק כולל של $ 2.43M. צפה MSFTON במחיר חי

Microsoft מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMicrosoftדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMicrosoft הוא 491.63USD. היצע במחזור של Microsoft(MSFTON) הוא 0.00 MSFTON , מה שמעניק לו שווי שוק של $2.43M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -18.3500 $ 510.87 $ 487.96

7 ימים -0.02% $ -11.8199 $ 515.4 $ 487.96

30 ימים -0.04% $ -23.0100 $ 557.91 $ 487.96 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Microsoft הראה תנועת מחירים של $-18.3500 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Microsoft נסחר בשיא של $515.4 ושפל של $487.96 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMSFTON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Microsoft חווה -0.04% שינוי, המשקף בערך $-23.0100 לערכו. זה מצביע על כך ש MSFTON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Microsoft המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MSFTON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Microsoft (MSFTON) מודול חיזוי מחיר עובד? Microsoft מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MSFTONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMicrosoft לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MSFTON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Microsoft. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMSFTON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMSFTON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Microsoft.

מדוע MSFTON חיזוי מחירים חשוב?

MSFTON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MSFTON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MSFTON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MSFTON בחודש הבא? על פי Microsoft (MSFTON) כלי תחזית המחירים, המחיר MSFTON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MSFTON בשנת 2026? המחיר של 1 Microsoft (MSFTON) היום הוא $491.63 . על פי מודול התחזית שלעיל, MSFTON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MSFTON בשנת 2027? Microsoft (MSFTON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MSFTON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MSFTON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Microsoft (MSFTON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MSFTON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Microsoft (MSFTON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MSFTON בשנת 2030? המחיר של 1 Microsoft (MSFTON) היום הוא $491.63 . על פי מודול התחזית שלעיל, MSFTON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MSFTON תחזית המחיר בשנת 2040? Microsoft (MSFTON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MSFTON עד שנת 2040.