The Lion (LION) תחזית מחיר (USD)

קבל The Lion תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LION יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות LION

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של The Lion % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.006287 $0.006287 $0.006287 +73.10% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה The Lion תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, The Lion ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006287 בשנת 2025. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, The Lion ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006601 בשנת 2026. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LION הוא $ 0.006931 עם 10.25% שיעור צמיחה. The Lion (LION) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LION הוא $ 0.007277 עם 15.76% שיעור צמיחה. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LION הוא $ 0.007641 עם 21.55% שיעור צמיחה. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LION הוא $ 0.008023 עם 27.63% שיעור צמיחה. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של The Lion עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013070. The Lion (LION) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של The Lion עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021290. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.006287 0.00%

2026 $ 0.006601 5.00%

2027 $ 0.006931 10.25%

2028 $ 0.007277 15.76%

2029 $ 0.007641 21.55%

2030 $ 0.008023 27.63%

2031 $ 0.008425 34.01%

2032 $ 0.008846 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.009288 47.75%

2034 $ 0.009753 55.13%

2035 $ 0.010240 62.89%

2036 $ 0.010752 71.03%

2037 $ 0.011290 79.59%

2038 $ 0.011855 88.56%

2039 $ 0.012447 97.99%

2040 $ 0.013070 107.89% הצג עוד לטווח קצר The Lion תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה October 17, 2025(הַיוֹם) $ 0.006287 0.00%

October 18, 2025(מחר) $ 0.006287 0.01%

October 24, 2025(השבוע) $ 0.006293 0.10%

November 16, 2025(30 ימים) $ 0.006312 0.41% The Lion (LION) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLIONב October 17, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.006287 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. The Lion (LION) תחזית מחירים למחר עבור October 18, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLION , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.006287 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. The Lion (LION) תחזית מחירים להשבוע לפיOctober 24, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLION , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.006293 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. The Lion (LION) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLION הוא $0.006312 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית The Lion מחיר נוכחי $ 0.006287$ 0.006287 $ 0.006287 שינוי מחיר (24 שעות) +73.10% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 63.17K$ 63.17K $ 63.17K נפח (24 שעות) -- המחיר LION העדכני הוא $ 0.006287. יש לו שינוי של +73.10% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 63.17Kב 24 שעות. בנוסף, LION יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה LION במחיר חי

איך לקנות The Lion (LION) מנסה לקנות LION? כעת ניתן לרכוש LION באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות The Lion ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות LION עכשיו

The Lion מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בThe Lionדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלThe Lion הוא 0.006287USD. היצע במחזור של The Lion(LION) הוא 0.00 LION , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.44% $ 0.001904 $ 0.00725 $ 0.003104

7 ימים 2.12% $ 0.00423 $ 0.0099 $ 0.002

30 ימים 2.12% $ 0.00423 $ 0.0099 $ 0.002 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,The Lion הראה תנועת מחירים של $0.001904 , המשקפת 0.44% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,The Lion נסחר בשיא של $0.0099 ושפל של $0.002 . נרשם שינוי במחיר של 2.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLION הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,The Lion חווה 2.12% שינוי, המשקף בערך $0.00423 לערכו. זה מצביע על כך ש LION עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של The Lion המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה LION בהיסטוריית המחירים המלאה

איך The Lion (LION) מודול חיזוי מחיר עובד? The Lion מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךThe Lion לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LION , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של The Lion. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLION . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLION כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של The Lion.

מדוע LION חיזוי מחירים חשוב?

LION תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LION כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LION ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LION בחודש הבא? על פי The Lion (LION) כלי תחזית המחירים, המחיר LION הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LION בשנת 2026? המחיר של 1 The Lion (LION) היום הוא $0.006287 . על פי מודול התחזית שלעיל, LION יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LION בשנת 2027? The Lion (LION) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LION עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LION בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Lion (LION) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LION בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Lion (LION) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LION בשנת 2030? המחיר של 1 The Lion (LION) היום הוא $0.006287 . על פי מודול התחזית שלעיל, LION יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LION תחזית המחיר בשנת 2040? The Lion (LION) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LION עד שנת 2040. הירשם עכשיו