KIND (KIND) תחזית מחיר (USD)

קבל KIND תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KIND יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KIND % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0006926 $0.0006926 $0.0006926 -2.53% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KIND תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KIND ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000692 בשנת 2025. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KIND ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000727 בשנת 2026. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KIND הוא $ 0.000763 עם 10.25% שיעור צמיחה. KIND (KIND) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KIND הוא $ 0.000801 עם 15.76% שיעור צמיחה. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KIND הוא $ 0.000841 עם 21.55% שיעור צמיחה. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KIND הוא $ 0.000883 עם 27.63% שיעור צמיחה. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KIND עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001439. KIND (KIND) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KIND עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002345. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000692 0.00%

2026 $ 0.000727 5.00%

2027 $ 0.000763 10.25%

2028 $ 0.000801 15.76%

2029 $ 0.000841 21.55%

2030 $ 0.000883 27.63%

2031 $ 0.000928 34.01%

2032 $ 0.000974 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001023 47.75%

2034 $ 0.001074 55.13%

2035 $ 0.001128 62.89%

2036 $ 0.001184 71.03%

2037 $ 0.001243 79.59%

2038 $ 0.001306 88.56%

2039 $ 0.001371 97.99%

2040 $ 0.001439 107.89% הצג עוד לטווח קצר KIND תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000692 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000692 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000693 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000695 0.41% KIND (KIND) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKINDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000692 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KIND (KIND) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKIND , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000692 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KIND (KIND) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKIND , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000693 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KIND (KIND) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKIND הוא $0.000695 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KIND מחיר נוכחי $ 0.0006926$ 0.0006926 $ 0.0006926 שינוי מחיר (24 שעות) -2.53% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.55K$ 59.55K $ 59.55K נפח (24 שעות) -- המחיר KIND העדכני הוא $ 0.0006926. יש לו שינוי של -2.53% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.55Kב 24 שעות. בנוסף, KIND יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה KIND במחיר חי

KIND מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKINDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKIND הוא 0.000691USD. היצע במחזור של KIND(KIND) הוא 0.00 KIND , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.13% $ 0.000078 $ 0.000716 $ 0.000572

7 ימים -0.44% $ -0.000561 $ 0.00196 $ 0.000572

30 ימים -0.38% $ -0.000435 $ 0.00207 $ 0.000478 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KIND הראה תנועת מחירים של $0.000078 , המשקפת 0.13% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KIND נסחר בשיא של $0.00196 ושפל של $0.000572 . נרשם שינוי במחיר של -0.44% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKIND הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KIND חווה -0.38% שינוי, המשקף בערך $-0.000435 לערכו. זה מצביע על כך ש KIND עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של KIND המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KIND בהיסטוריית המחירים המלאה

איך KIND (KIND) מודול חיזוי מחיר עובד? KIND מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KINDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKIND לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KIND , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KIND. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKIND . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKIND כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KIND.

מדוע KIND חיזוי מחירים חשוב?

KIND תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

