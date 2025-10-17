KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר (USD)

קבל KaratDAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KARAT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KaratDAO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0005834 $0.0005834 $0.0005834 -0.40% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KaratDAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KaratDAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000583 בשנת 2025. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KaratDAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000612 בשנת 2026. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KARAT הוא $ 0.000643 עם 10.25% שיעור צמיחה. KaratDAO (KARAT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KARAT הוא $ 0.000675 עם 15.76% שיעור צמיחה. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KARAT הוא $ 0.000709 עם 21.55% שיעור צמיחה. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KARAT הוא $ 0.000744 עם 27.63% שיעור צמיחה. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KaratDAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001212. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KaratDAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001975. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000583 0.00%

2026 $ 0.000612 5.00%

2027 $ 0.000643 10.25%

2028 $ 0.000675 15.76%

2029 $ 0.000709 21.55%

2030 $ 0.000744 27.63%

2031 $ 0.000781 34.01%

2032 $ 0.000820 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000861 47.75%

2034 $ 0.000905 55.13%

2035 $ 0.000950 62.89%

2036 $ 0.000997 71.03%

2037 $ 0.001047 79.59%

2038 $ 0.001100 88.56%

2039 $ 0.001155 97.99%

2040 $ 0.001212 107.89% הצג עוד לטווח קצר KaratDAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה October 17, 2025(הַיוֹם) $ 0.000583 0.00%

October 18, 2025(מחר) $ 0.000583 0.01%

October 24, 2025(השבוע) $ 0.000583 0.10%

November 16, 2025(30 ימים) $ 0.000585 0.41% KaratDAO (KARAT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKARATב October 17, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000583 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KaratDAO (KARAT) תחזית מחירים למחר עבור October 18, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKARAT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000583 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KaratDAO (KARAT) תחזית מחירים להשבוע לפיOctober 24, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKARAT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000583 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KaratDAO (KARAT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKARAT הוא $0.000585 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KaratDAO מחיר נוכחי $ 0.0005834$ 0.0005834 $ 0.0005834 שינוי מחיר (24 שעות) -0.40% שווי שוק $ 149.08K$ 149.08K $ 149.08K אספקת מחזור 255.54M 255.54M 255.54M נפח (24 שעות) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K נפח (24 שעות) -- המחיר KARAT העדכני הוא $ 0.0005834. יש לו שינוי של -0.40% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.47Kב 24 שעות. בנוסף, KARAT יש כמות במעגל של 255.54M ושווי שוק כולל של $ 149.08K. צפה KARAT במחיר חי

KaratDAO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKaratDAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKaratDAO הוא 0.000583USD. היצע במחזור של KaratDAO(KARAT) הוא 0.00 KARAT , מה שמעניק לו שווי שוק של $149.08K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000003 $ 0.000588 $ 0.000580

7 ימים -0.00% $ -0.000005 $ 0.000588 $ 0.000580

30 ימים -0.02% $ -0.000016 $ 0.000611 $ 0.000580 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KaratDAO הראה תנועת מחירים של $-0.000003 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KaratDAO נסחר בשיא של $0.000588 ושפל של $0.000580 . נרשם שינוי במחיר של -0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKARAT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KaratDAO חווה -0.02% שינוי, המשקף בערך $-0.000016 לערכו. זה מצביע על כך ש KARAT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של KaratDAO המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KARAT בהיסטוריית המחירים המלאה

איך KaratDAO (KARAT) מודול חיזוי מחיר עובד? KaratDAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KARATעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKaratDAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KARAT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KaratDAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKARAT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKARAT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KaratDAO.

מדוע KARAT חיזוי מחירים חשוב?

KARAT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):