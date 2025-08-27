Green Grey MetaGame חיזוי מחיר
תוהה מה צופן העתיד עבורGreen Grey MetaGame (GGMT)?
האם אתה סקרן לדעת כמהGGMT יכול להיות שווה בשנת 2025, 2026 או אפילו עד 2050? Green Grey MetaGameכלי תחזית המחירים שלנו נותן לך את הכוח לחקור יעדי מחירים פוטנציאליים המבוססים על סנטימנט משתמשים ומגמות שוק. הדף מאפשר לך לדמיין תרחישי מחירים עתידיים על ידי הזנת אחוז צמיחה—חיובי או שלילי, וחישוב מיידי של איךGreen Grey MetaGame הערך של עשוי להתפתח לאורך זמן. תכונה אינטראקטיבית זו מאפשרת לך לעקוב אחר מסלולי צמיחה שונים ולשקול תנאי שוק שונים בעת הגדרת תחזית המחיר האישית שלך או יעדים.
הזן את GGMTתחזית הצמיחה במחיר שלך
הזן את אחוז תחזית המחיר שלך וחקור מגמות מחירים באופן מיידי. (כתב ויתור: כל תחזיות המחיר מבוססות על נתוני המשתמש.)
Green Grey MetaGame תחזית מחירים לשנים 2025–2050
על פי Green Grey MetaGameתחזית המחירים שלך , הערך שלGGMT צפוי להשתנות ב 238.64%, ולהגיע למחיר של-- USD עד שנת 2050.
- 2025$ --0.00%
- 2026$ --5.00%
- 2030$ --27.63%
- 2040$ --107.89%
- 2050$ --238.64%
ב2025, המחיר שלGreen Grey MetaGame עשוי לראות שינוי של0.00%. זה יכול להגיע למחיר מסחר של -- USD.Green Grey MetaGame (GGMT) תחזית מחירים עבור2026
ב2026, המחיר שלGreen Grey MetaGame עשוי לראות שינוי של5.00%. זה יכול להגיע למחיר מסחר של -- USD.Green Grey MetaGame (GGMT) תחזית מחירים עבור2030
ב2030, המחיר שלGreen Grey MetaGame עשוי לראות שינוי של27.63%. זה יכול להגיע למחיר מסחר של -- USD.Green Grey MetaGame (GGMT) תחזית מחירים עבור2040
ב2040, המחיר שלGreen Grey MetaGame עשוי לראות שינוי של107.89%. זה יכול להגיע למחיר מסחר של -- USD.Green Grey MetaGame (GGMT) תחזית מחירים עבור2050
ב2050, המחיר שלGreen Grey MetaGame עשוי לראות שינוי של238.64%. זה יכול להגיע למחיר מסחר של -- USD.
לטווח קצר Green Grey MetaGame תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום
- August 27, 2025(הַיוֹם)$ --0.00%
- August 28, 2025(מחר)$ --0.01%
- September 3, 2025(השבוע)$ --0.10%
- September 26, 2025(30 ימים)$ --0.41%
המחיר החזוי עבורGGMTב August 27, 2025(הַיוֹם), הוא $--. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.
עבור August 28, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGGMT , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $--. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.
לפיSeptember 3, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGGMT , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $--. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.
בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGGMT הוא $--. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.
Green Grey MetaGame מחיר היסטורי
על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGreen Grey MetaGameדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGreen Grey MetaGame הוא 0.000771USD. היצע במחזור של Green Grey MetaGame(GGMT) הוא0.00 GGMT , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00.
- 24 שעות0.04%$ 0.000030$ 0.00077$ 0.0007
- 7 ימים0.13%$ 0.000090$ 0.00077$ 0.00067
- 30 ימים0.01%$ 0.000009$ 0.00078$ 0.00066
ב-24 השעות האחרונות,Green Grey MetaGame הראה תנועת מחירים של$0.000030 , המשקפת0.04% שינוי של בערך.
במהלך 7 הימים האחרונים,Green Grey MetaGame נסחר בשיא של $0.00077 ושפל של $0.00067. נרשם שינוי במחיר של0.13%. מגמה אחרונה זו מציגה אתGGMT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.
בחודש האחרון,Green Grey MetaGame חווה 0.01%שינוי, המשקף בערך $0.000009 לערכו. זה מצביע על כך ש GGMT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.
איך Green Grey MetaGame (GGMT) מודול חיזוי מחיר עובד?
Green Grey MetaGame מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GGMTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.
התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGreen Grey MetaGame לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.
לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GGMT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.
ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Green Grey MetaGame. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.
המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGGMT .
אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים
כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:
ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.
להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.
אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGGMT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.
התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Green Grey MetaGame.
מדוע GGMT חיזוי מחירים חשוב?
GGMT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:
פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.
הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.
ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.
פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.
תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.
מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.
מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.
שאלות נפוצות (FAQ):
כתב ויתור
התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.
יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.
Green Grey MetaGame מחיר חי
Green Grey MetaGame כרגע נסחר במחיר של 0.000771 USD. יש לו שווי שוק של 0.00 USD ונפח מסחר 24 שעות של 621.41 USD. גלה עוד GGMTנתונים בעמוד המחירים החי של MEXC.
ניצול היתרונות של Green Grey MetaGame המחיר החי , המשתמשים יכולים לנתח את מגמות השוק הנוכחיות ולחזות תנועות מחירים לטווח קצר וגם לטווח ארוך. עם נתונים בזמן אמת בהישג ידך, תוכל לקבל החלטות מושכלות ולקבל תובנות לגבי תחזיות מחיר עתידיות פוטנציאליות עבור Green Grey MetaGame.
על מה הסנטימנט שלך Green Grey MetaGame?
ספק את הסנטימנט שלך כדי לראות את הקונצנזוס בשוק.
- שורי מאוד
- שורי
- נֵטרָלִי
- דוּבִּי
- דובי מאוד